Nowy festiwal na kulturalnej mapie Polski. Czym nas zaskoczy Artur Rojek?

Artur Rojek, który kieruje OFF Festivalem i Łukasz Minta, twórca Spring Break wraz z miastem Łódź połączyli siły w nowej inicjatywie. Sprawdźcie szczegóły!

Twórca OFF Festivalu Artur Rojek postanowił wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie i stworzyć nowy festiwal. Great September będzie miejscem spotkań branży muzycznej i szansą dla zespołów z całego kraju, by trafić do szerokiej publiczności.

Nowy festiwal na kulturalnej mapie Polski

Great September Showcase Festival & Conference odbędzie się w dniach 15-17 września w klubach i miejscach kulturalnych w Łodzi. Inicjatywa ma wypełnić lukę po poznańskim Spring Break.

Jak informują organizatorzy, koncerty odbywać się będą w łódzkich klubach muzycznych, wtopionych w unikalną architekturę miasta.

Bo nie przypadkiem gospodarzem Great September jest właśnie Łódź – miasto w sercu Polski, rozwijające się dynamicznie, o burzliwej historii i ogromnym potencjale. Jego postindustrialny charakter połączony z niepokornym, kreatywnym duchem, każą dziś myśleć o Łodzi jakoo miejscu o charakterze zbliżonym do nowojorskiego Williamsburga, Shoreditch w Londynie czy berlińskiego Prenzlauerbergu. Tu oddycha się historią i zarazem tworzy nową.



- czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym.

Bilety na wydarzenie będą dostępne już wkrótce.