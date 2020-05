OFF Festival 2021 ogłosił pierwszego headlinera. Kto zagra w Katowicach?

Lato 2020 miało być pełne koncertów i festiwali. Składy poszczególnych imprez kusiły nazwiskami wielkich artystów, a bilety na większość wydarzeń czekały w naszych szufladach podobnie jak przeciwsłoneczne okulary i pojemne plecaki. Niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany zarówno organizatorom koncertów jak i ich uczestnikom.

OFF Festival 2021: Kto wystąpi?

Ze względu na zakaz imprez masowych i zgromadzeń, wszystkie koncerty w Polsce aż do końca lata zostały odwołane. W tym roku nie odbędzie się Mystic Festival, Open'er, Orange Warsaw, a Pol'and'Rock przeniesie się do sieci. Także organizatorzy OFF Festivalu musieli anulować tegoroczne wydarzenie i rozpocząć przygotowania do edycji w 2021 roku.

Jak widać ustalanie nowego programu imprezy idzie im całkiem sprawnie. Na stronie OFF Festival Katowice pojawiła się już informacja o pierwszym headlinerze wydarzenia. W 2021 roku na offowej scenie usłyszymy Caribou.

Caribou to twórca muzyki elektronicznej, który w 2020 roku wydał album "Suddenly". Jak zrecenzował płytę dziennikarz "Guardiana", Caribou funkcjonuje "w swojej własnej niszy, gdzie singer-songwriter spotyka autora muzyki elektronicznej, gdzie wrodzone wyczucie popu i parkietu tanecznego koegzystuje z eksperymentami".

Muzyk pojawił się już na festiwalu w 2008 roku. Jednak, jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu twórców OFFa, "to było inne miasto i inny OFF. Inne było Caribou, jeszcze przed wspaniałymi "Swim" i "Our Love".

OFF Festival 2021: Bilety

OFF Festival 2021 odbędzie się w dniach 6-8 sierpnia w Dolinie trzech Stawów. Sprzedaż karnetów na wydarzenie ruszy 10 sierpnia 2020 roku. 3-dniowy pobyt na festiwalu będzie kosztował 369 złotych. Będzie istniała też możliwość zakupu biletów wraz z polem namiotowym, wówczas karnet 3-dniowy to wydatek rzędu 459 złotych.