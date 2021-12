Artur Rojek udaje guru i ogłasza kolejne gwiazdy OFF Festival 2022. Zobacz psychodeliczny spot [WIDEO]

Sprawdźcie, kto dołącza do line-upu OFF Festival 2022. Spot z ogłoszeniem nowych gwiazd jest dosyć nietypowy...

OFF Festival 2022 odbędzie się w dniach 5 - 7 sierpnia 2022 w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Dotychczas ogłoszono występy m.in. Iggy'ego Popa, Bikini Kill, Yves Tumor & Its Band. Artur Rojek przebrany za guru w specjalnym wideo zapowiedział kolejnych artystów, których zobaczymy na imprezie.

OFF Festival 2022: Artur Rojek ogłosił kolejne gwiazdy imprezy

Kogo zobaczymy w przyszłym roku w Katowicach? Do line-upu dołączyli następujący artyści: Metronowy, Rina Sawayama, Molchat Doma, Q, Altın Gün, Dry Cleaning, DJ Seinfeld presents Mirrors: Live.

Gwiazdy ogłosił Artur Rojek, który w specjalnym nagraniu wcielił się w guru. Wideo zostało opatrzone opisem: Porzućcie codzienność, wyrzeknijcie się ciszy, zatraćcie się w muzyce. Zobaczcie psychodeliczny spot:

OFF Festival 2022: Bilety i karnety

Jeżeli zamierzacie wybrać się na OFF Festival 2022 to 3-dniowy karnet kosztuje 369 złotych, zaś 3-dniowy karnet z polem namiotowym to koszt 459 złotych. Karnety z roku 2020 i 2021 zachowują ważność.

Pierwsza edycja OFF Festival odbyła się w 2006 roku w Mysłowicach. Od 2010 roku imprezę przeniesiono do Katowic. Festiwalem dowodzi były wokalista grupy Myslovitz - Artur Rojek, który od lat jest dyrektorem festiwalu.