OFF Festival 2022. Znamy pierwszych wykonawców

W 2022 roku odbędzie się kolejna edycja OFF Festiwalu w Katowicach. Zobacz, kto zagra na imprezie!

OFF Festival właśnie ogłosił część lineupu na przyszłoroczną edycję imprezy. Dobór artystów prezentuje się naprawę imponująco!

OFF Festival 2022: Kto zagra?

OFF Festival powstał w 2006 roku w Mysłowicach. Od 2010 roku przeniesiono wydarzenie, na które do dziś fani muzyki alternatywnej jeżdżą do Katowic. Imprezą dowodzi były wokalista grupy Myslovitz - Artur Rojek, który od lat jest dyrektorem festiwalu.

Podczas OFF Festival 2022 zaprezentują się:

Iggy Pop

Bikini Kill

Yves Tumor & Its Band

The Armed

Mdou Moctar

Erika de Casier

Squid

Pi’erre Bourne

Yard Act

Natalie Bergman

OFF Festival 2022: data, miejsce, bilety

OFF Festival 2022 odbędzie się w dniach 6 - 8 sierpnia 2022 w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Poprzednie dwie edycje zostały odwołane z powodu pandemii.

OFF Festival 2022 bilety

369 zł (karnet 3-dniowy)

459 zł (karnet 3-dniowy z polem namiotowym)

Karnety z roku 2020 i 2021 zachowują ważność. Z uwagi na wyjątkową sytuację epidemiologiczną prosimy o cierpliwość - wkrótce skontaktujemy się mailowo z każdą osobą, która zakupiła bilety za pośrednictwem naszego serwisu. Bilety zakupione w stacjonarnych punktach sprzedaży również zachowują ważność na nowy termin festiwalu.