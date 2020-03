OFF Festival ogłasza nowe gwiazdy. Poznaliśmy kolejnego headlinera imprezy

Jeśli do lata świat upora się z epidemią koronawirusa, muzyczne festiwale będą cieszyć się zapewne jeszcze większym zainteresowaniem niż zwykle. Fani muzyki na żywo spragnieni koncertów, będą mogli pojawić się na Open'erze, Pol'and'Rocku czy też OFF Festivalu w Katowicach. Aktualnie żaden z organizatorów wymienionych imprez nie ma w planach odwoływania wydarzeń.

OFF Festival 2020: Nowe gwiazdy imprezy

Co więcej, do line-upów festiwali dołączają kolejne gwiazdy. Co poniedziałek, artystów którzy pojawią się w Kostrzynie nad Odra ogłasza Jurek Owsiak w audycji Zaraz Będzie Ciemno na antenie Antyradia. Również OFF Festival nie wstrzymuje się z ogłoszeniami.

Organizatorzy katowickiego święta muzyki alternatywnej poinformowali, że jednym z headlinerów imprezy będzie Caribou. Projekt Dana Snaitha pojawi się na Scenie Perlage 7 sierpnia 2020 roku.

Oprócz tego do line-upu OFF Festivalu 2020 dołączył także nowojorski kwartet DIIV, projekt Iggora Cavalery i Wayna Adamsa w postaci Petbrock, polski Radical Polish Ansambl, pełny rockowej energii The Murder Capital, australjskie nieślubne dziecko AC/DC i The Stooges - Amyl and the Sniffers, raper Koza i songwriter z Alaski - Quinn Christopherson.

