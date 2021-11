Of Mice & Men wraca do Polski na jedyny koncert [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Of Mice & Men powraca do Polski na jedyny koncert. Zespół ponownie pojawi się w Krakowie.

Grupa Of Mice & Men powstała w 2009 roku w Costa Mesa w Kalifornii z inicjatywy Austina Carlile’a (wcześniej Attack Attack!) oraz Jaxina Halla. Nazwa zespołu pochodzi od powieści Johna Steinbecka o tym samym tytule.

Of Mice & Men wraca do Polski

Twórczość grupy można śmiało sklasyfikować jako mieszankę metalcore’u, alternatywnego metalu i post hardcore. Zespół ma na swoim koncie sześć albumów. Ostatni z nich, "Earthandsky", ukazał się we wrześniu 2019 roku.

Niezapomniane koncerty Of Mice & Men obok takich legend, takich jak Ozzy Osbourne, Aerosmith, Five Finger Death Punch, Rammstein, Linkin Park czy Slipknot rozsławiły zespół na świecie. Amerykanie wystąpili również na takich festiwalach jak Wacken Open Air, Hellfest czy Download Festival.

Of Mice & Men powracają z nowym albumem i z tej właśnie okazji zawitają na jedyny koncert w Polsce. Nowy album Of Mice & Men ukaże się 3 grudnia 2021 roku nakładem SharpTone Records. Amerykanie przyjadą do Krakowa 7 czerwca 2022 roku, gdzie wystąpią w klubie HOL.

Przedsprzedaż biletów startuje 24.11 (środa) o godzinie 10:00. Punkty sprzedaży: Biletomat, Going, Empik Bilety, Ebilet, Eventim