OFF Festival Katowice 2022 odbędzie się w dniach 5-7 sierpnia, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów. Wystąpią wcześniej ogłoszeni: Iggy Pop, Metronomy, Molchat Doma, Dry Cleaning czy WaluśKraksaKryzys gra „MiłyMłodyCzłowiek”. Organizatorzy ogłosili kolejne gwiazdy, które zobaczymy na imprezie - jazz, rap, pop, bigbit, indie, a nawet, w pewnym sensie, disco polo… Tak eklektycznie na OFF Festivalu jeszcze nie było.

Off Festival 2022 z nowym ogłoszeniem. To będzie najbardziej eklektyczna impreza tego lata

Na festiwalu zagra Kamaal Williams. Henry Wu dał się poznać jako siła napędowa duetu Yussef Kamaal, jednej z najgorętszych nazw nowego londyńskiego jazzu, choć zainteresowania i możliwości muzyka wykraczają daleko nawet poza jazz o najbardziej otwartej formule. Teraz działa pod szyldem Kamaal Williams i na pograniczu światów wyczarowuje ze swoich keyboardów przygody dla równie niespokojnych dusz.



KeiyaA to kolejna ogłoszona gwiazda. Chakeiya Camille Richmond to wokalistka, multiinstrumentalistka i producentka z Chicago. Jest znakomitą przedstawicielką tego pokolenia artystów, dla którego różnice między soulem, jazzem a eksperymentalną elektroniką to jakieś średniowieczne przesądy. Jej płytowy debiut „Forever Ya Girl” pojawił się na wielu listach najlepszych albumów 2020 roku.



Dziarma zaczynała jako nastolatka od startów w talent shows i śpiewania coverów swoich idoli, ale kiedy dorosła znalazła własny głos – pomiędzy nowoczesnym popem, a do bólu szczerym rapem. Pod koniec 2021 roku wydała debiutancki album, z produkcjami m.in. @atutowego, 2latefor, The Returners i 2K, uświadamiając nam, jak bardzo brakowało w polskim hip-hopie i okolicach tak wyrazistych kobiecych postaci.



Na festiwalu wystąpi Oxford Drama. Wydana w 2021 roku, trzecia płyta tego wrocławskiego duetu nosi tytuł „What’s the Deal with Time?”. Małgorzata Dryjańska i Marcin Mrówka tworzą piosenki, które płyną leniwie, ale przenoszą całe tony emocji, głównie pozytywnych.



Jann studiował śpiew w Londynie, parał się muzyką operową, ale wrócił do Polski. Jann zwrócił na siebie uwagę wydanym w 2020 roku singlem „Do You Wanna Come Over?”, ale pełnię swoich możliwości, niczym paw wielobarwny ogon, prezentuje dopiero na tegorocznej epce „Power”. Rzeczywiście, jest power!



Na festiwalu zagrają również: Kamil Hussein, Franek Warzywa i Młody Budda, Chair, Kwiaty, Oysterboy, Róża oraz Polonia Disco.

Wcześniej ogłoszono, że na Off Festival wystąpią: Iggy Pop, Central Cee, Metronomy, Mura Masa, Bedoes, Rina Sawayama, Bikini Kill, Ghetts, DIIV, ROMY, Papa Dance gra „Poniżej krytyki”, Alyona Alyona, Kacperczyk, Pi'erre Bourne, Altın Gün, Molchat Doma, Dry Cleaning, WaluśKraksaKryzys gra „MiłyMłodyCzłowiek”, Q, Prospa, DJ Seinfeld presents Mirrors: Live, Erika de Casier, Myd (LIVE BAND), Lordofon, Natalie Bergman, Arooj Aftab, Amenra, Jakub Skorupa, Makaya McCraven, Yard Act, Shygirl, Frank Leen, Sofia Kourtesis, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Ela Minus, Ćpaj Stajl, asthma, Mdou Moctar, The Armed, Jaubi, Crows, Squid, Lex Amor, Duchy, Gruzja, Midsommar i inni…



Dodatkowo 4 sierpnia odbędzie się pięć koncertów w pięciu miejscach w Katowicach w ramach OFF Before Czujesz Klimat?. Wystąpią: Eddie Chacon, Jerry & The Pelican System, Alabaster dePlume, Half Waif, Julek Ploski, Pink Siifu & Negro 6’, Jerzyk Krzyżyk, MIKE, nath.