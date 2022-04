Sprawdźcie, jakie gwiazdy dołączyły do line-upu Off Festival, który już niedługo zawita w Katowicach.

OFF Festival Katowice 2022 odbędzie się w dniach 5-7 sierpnia, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów. Podczas imprezy zagrają m.in. Iggy Pop, Metronomy, Molchat Doma czy Central Ceel. Organizatorzy ogłosili właśnie kolejne gwiazdy, które pojawią się w Katowicach.

Off Festival 2022 z nowymi gwiazdami. Których artystów zobaczymy w Katowicach?

7 sierpnia na festiwalu pojawi się zaskakujący gość. Tego dnia zespół Papa Dance, legenda polskiego synthpopu zagra w całości drugi album "Poniżej krytyki". Będzie to pierwszy koncert Papa Dance pod tym szyldem od ponad dekady… i być może jedynym.

6 sierpnia festiwalowicze usłyszą zespół Kacperczyk. Bracia Kacperczyk nagrywają dla SBM Label, wytwórni kojarzonej z rapem, choć ich pomysł na muzykę jest znacznie szerszy – to indie rock, alternatywny pop, hip-hop trochę też i sporo innych sztuczek. Tego samego dnia zagra WaluśKraksaKryzys. Po oficjalnym debiucie - płycie „Atak” z 2021 roku - WaluśKraksaKryzys został okrzyknięty zbawcą polskiego rocka, ale ta historia zaczęła się wcześniej. W 2019 r. netlabel Trzy Szóstki wydał w formie albumu nagrania demo muzyka - piwniczne, niedoskonałe, szczere aż do bólu.

5 sierpnia wystąpi Alyona Alyona. Jeszcze niedawno była urodzoną na ukraińskiej wsi przedszkolanką, pełną kompleksów i złych myśli. Dziś jest gwiazdą hip-hopu o międzynarodowym zasięgu, wzorem dla wielu (nie tylko) dziewczyn. Podpisała kontrakt z polskim oddziałem wytwórni Def Jam, który wiosną 2021 r. wydał jej drugi album "Galas", pełen gości z całego świata.

Myd (LIVE BAND) wystąpi 6 sierpnia. Jego największy hit nosi tytuł „The Sun”, ale niemal wszystkie produkcje Quentina Lepoutre tak brzmią - jak letnie słońce przetłumaczone na dźwięki. Na język house’u, nu-disco albo beztroski indie pop napędzany pulsem techno. Myd dał się poznać światu jako członek grupy Club Cheval, a także utalentowany producent francuskich raperów, ale i jego solowy debiut płytowy - „Born a Loser” z 2021 roku - okazał się zwycięstwem.

Perkusista i producent Makaya McCraven chętnie łączy jazz z hip-hopem. Poza środowiskiem jazzowym zwrócił na siebie uwagę albumem „We’re New Again: A Reimagining by Makaya McCraven”, którym tchnął nowe życie w dziedzictwo Gila Scotta-Herona, z kolei na płycie „Deciphering the Message” układa nowe, fantastyczne konstrukcje z elementów znalezionych w przepastnych archiwach wytwórni Blue Note.

Natomiast 7 sierpnia zagra Shygirl. Blane Muise pochodzi z Londynu, ale ma światowe zasięgi, a na liście jej współpracowników znajdziecie takie postacie jak Arca i SOPHIE z jednej, a Lady Gaga i FKA Twigs z drugiej strony. Jest raperką i wokalistką, DJ-ką i producentką, a także szefową kolektywu i labelu NUXXE.

Na festiwalu zagra również Sofia Kourtesis. Mieszkająca w Berlinie producentka ma peruwiańskie i greckie korzenie, a w jej utworach rzeczywiście słychać cały świat, wielobarwność i różnorodność. Pulsują pozytywną energią, lecz oferują też słodkie rozmarzenie, a nawet przestrzeń do zadumy.

7 sierpnia wystąpi Crows. Nowa fala brytyjskiego punka ani myśli opadać. Kwartet z Londynu dał się zauważyć supportując IDLES, a debiutancki album Crows - „Silver Tongues” (2019) - doskonale balansuje młodzieńczą wściekłość z artystyczną dojrzałością.

Fot. materiały prasowe

Off Festival 2022: Bilety i karnety na festiwal

Trzydniowe karnety w cenie 399 zł bez pola namiotowego oraz w cenie 499 zł z polem namiotowym możecie już kupić na stronie: https://off-festival.pl/. W sprzedaży dostępne są również bilety jednodniowe w cenie 229 zł. Karnety z 2020 i 2021 roku zachowują ważność.