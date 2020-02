OneRepublic wystąpi w Polsce w 2020 roku. Kiedy ruszy sprzedaż biletów?

Nominowany do nagrody GRAMMY zespół OneRepublic ogłosił, że jesienią 2020 roku rusza w europejską trasę koncertową. Trasa będzie obejmowała wiele miast, które grupa odwiedzi w październiku i listopadzie. Koncerty odbędą się zarówno w Europie Zachodniej, jak i częściach Euroazji, a rozpoczną się 10 października w Ureki, w Gruzji, a zakończą 20 listopada w Moskwie, w Rosji.

OneRepublic w Polsce [DATA, MIEJSCE]

Grupa odwiedzi Polskę pod koniec trasy. Ich koncert odbędzie się 12 listopada 2020 roku na hali COS Torwar w Warszawie. OneRepublic mają w planach wydanie swojego piątego studyjnego albumu jeszcze w tym roku (pierwszy od momentu wydania "Oh My My" w 2016 roku). To właśnie z niego pochodzą wydane w 2019 single "Rescue Me" i "Wanted".

Grupa zasłynęła singlem "Apologize" nagranym we współpracy z Timbalandem:

Ogólna sprzedaż biletów rozpocznie się w piątek, 6 marca o 10:00 na stronie www.LiveNation.pl i www.Ticketmaster.pl.

Przedsprzedaż dla posiadaczy kart Citi Handlowy rozpocznie się w środę, 4 marca o 10:00 i potrwa do piątku, 6 marca do 9:00. Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się 5 marca o 10:00 na Ticketmaster.pl i potrwa do 6 marca do 10:00.