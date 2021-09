Open'er Festival 2022 odbędzie się w dniach 29.06-02.07 i organizator co rusz ogłasza kolejne gwiazdy, które zobaczymy w przyszłym roku w Gdyni. Do poprzednio ogłoszonych artystów, takich jak m.in. Imagine Dragons, Twenty One Pilots i The Chemical Brothers dołączył kolejny headliner. Kogo zobaczymy wieczorem 1 lipca 2022 na Orange Main Stage?

Open'er Festival 2022 ogłosił kolejnego headlinera. Kogo zobaczymy 1 lipca?

Na imprezie wystąpi jedna z najpopularniejszych obecnie wokalistek pop - Dua Lipa. Artystka wydała dotychczas dwa studyjne albumy, przy czym ostatni zatytułowany "Future Nostalgia" ukazał się w 2020 roku i pokrył się platyną w Wielkiej Brytanii. Co więcej artystka ma już na swoim koncie aż 3 nagrody Grammy.

Polska publiczność będzie mogła zobaczyć koncert Dua Lipy 1 lipca 2022 na głównej scenie Open'er Festival 2022:

Do line-upu dołączyła również Jessie Ware, która wystąpi 2 lipca 2022. Artystka będzie promować album "What’s Your PLeasure?". Organizatorzy ogłosili również wiele innych gwiazd, zagrają Cigarettes After Sex, Martin Garrix, Jehnny Beth, Sons Of Kemet, Moses Sumney i Pillow Queens.

Open'er Festival 2022: karnety i bilety na imprezę w Gdyni

Jeżeli chcecie wybrać się na Open'er Festival 2022, to sprawdźcie, w jakiej cenie kupicie bilety do 6 czerwca 2022 lub do wyczerpania puli:

Karnet 4 DNI - 649 PLN

Karnet 4 DNI + pole namiotowe - 749 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) - 459 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 529 PLN

Bilet jednodniowy - 315 PLN

Wszystkie bilety zakupione na Open'er Festival 2020 i 2021 zachowują ważność na nową datę festiwalu.