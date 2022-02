Open'er Festival 2022 z nowym ogłoszeniem. Na scenie zobaczymy legendarnych muzyków

Nadchodząca edycja Open'er Festival odbędzie się na Lotnisku Gdynia-Kosakowo w dniach 29 czerwca - 2 lipca. Wśród dotychczas ogłoszonych gwiazd znaleźli się m.in. Dua Lipa, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, Martin Garrix, The Chemical Brothers, Måneskin, Jessie Ware, Royal Blood, Years & Years czy Michael Kiwanuka. Kto jeszcze dołączył do line-upu imprezy?

Open'er Festival 2022 z nowym ogłoszeniem. Na scenie zobaczymy The Smile, projekt muzyków Radiohead

Organizatorzy Open'er Festival 2022 ogłosili, że na imprezie zobaczymy projekt The Smile, w którym grają Thom Yorke, Jonny Greenwood i Tom Skinner. Zespół zagra 29 czerwca 2022 na Tent Stage.

Od momentu ich niespodziewanego występu na ubiegłorocznym specjalnym livestreamie Glastonbury, The Smile wzbudza ogromne zainteresowanie słuchaczy i mediów. Nie ma w tym nic dziwnego. Kiedy wspólny projekt powołują do życia członkowie Radiohead i Sons Of Kemet jedno jest pewne - czeka nas wyjątkowe artystyczne doświadczenie. Thom Yorke, Jonny Greenwood i Tom Skinner na początku stycznia zaprezentowali swój pierwszy wspólny utwór "You Will Never Work In Television Again", a zaledwie kilka dni temu poznaliśmy „The Smoke” - kolejną odsłonę nadchodzącego albumu.

Na imprezie zagra również raper Playboi Carti. Artysta wystąpi 30 czerwca na Orange Main Stage. Organizatorzy potwierdzili również występ Doja Cat, która zaśpiewa 29 czerwca na Orange Main Stage.

Open'er Festival 2022: Bilety i karnety na festiwal w Gdyni

REGULAR TICKETS w sprzedaży (do 6.06.2022 lub do wyczerpania puli)

Wszystkie bilety zakupione na Open'er Festival Powered by Orange 2020 i 2021 zachowują ważność na nową datę festiwalu.