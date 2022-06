Open'er Festival powered by Orange 2022 za rogiem. 2 tygodnie przed rozpoczęciem festiwalu organizatorzy ogłosili gwiazdę, która będzie headlinerem festiwalowej środy.

Open'er Festival ogłasza nowego headlinera. Kogo zobaczymy pierwszego dnia imprezy?

Jeden z najważniejszych raperów na świecie wystąpi w Gdyni już 29 czerwca. A$AP Rocky będzie drugim headlinerem festiwalowej środy i zastąpi Doję Cat, która z powodów zdrowotnych musiała odwołać swój koncert na Open'erze.

Rakim Mayers rozpoczął karierę jeszcze jako nastolatek. W 2007 roku dołączył do słynnego nowojorskiego kolektywu A$AP Mob, od którego pochodzi jego pseudonim artystyczny. Debiutancki mixtape "Live.Love.A$AP" ukazał się w 2011 roku, a dwa następne albumy "Long. Live. A$AP" (2011) i "At. Long. Last. A$AP." (2015) debiutowały na szczycie w USA.

Jego ostatni album był jedną z najważniejszych rapowych płyt ostatnich lat. "Testing" zjednał krytyków i fanów nowojorskiego rapera, zyskując opinię najbardziej dojrzałego dzieła w dyskografii Flacko. Na albumie znalazł się między innymi przebój „Praise The Lord (Da Shine)”, który do dziś zyskał ponad 800 milionów streamów w samym Spotify. Płyta nie jest przepakowana gośćmi, ale ci, którzy się na niej pojawiają - Moby, Frank Ocean, FKA Twigs czy Skepta - doskonale odnaleźli się w towarzystwie głównego bohatera. W ubiegłym miesiącu otrzymaliśmy premierowy singiel A$AP-a "D.M.B".

Organizator ogłosił również polskie gwiazdy, które dołączął do line-upu. 29 czerwca zobaczymy Ralpha Kaminskiego, natomiast dzień później zagra Zdechły Osa. 2 lipca wystąpi OKI.

Wśród dotychczas ogłoszonych gwiazd Open'era 2022 znaleźli się m.in. Dua Lipa, Imagine Dragons, The Killers, Twenty One Pilots, Playboi Carti, Martin Garrix, The Chemical Brothers, Måneskin, Megan Thee Stallion, Glass Animals, Dawid Podsiadło, Taco Hemingway, Clairo, Tove Lo, Little Simz, Jessie Ware, Royal Blood, Years & Years, The Smile czy Michael Kiwanuka.

Open'er Festival 2022: Bilety i karnety

Karnet 4 DNI - 739 PLN

Karnet 4 DNI + pole namiotowe - 859 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) - 529 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 609 PLN

Bilet jednodniowy - 349 PLN

Wszystkie bilety zakupione na Open'er Festival Powered by Orange 2020 i 2021 zachowują ważność na nową datę festiwalu.