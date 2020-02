Open'er Festival 2020: Która gwiazda dołączyła do line-upu?

Open'er Festival 2020 odbędzie się w dniach 1-4 lipca 2020 w Gdyni. Dotychczas ogłoszono, że na imprezie wystąpi 3 lipca 2020 Taylor Swift, zaś Thom Yorke, wokalista Radiohead, zagra 1 lipca 2020. Na festiwalu zobaczymy również Twenty One Pilots, który wystąpi 2 lipca 2019, natomiast Kedrick Lamar wystąpi 1 lipca 2020. Fani rocka na pewno wybiorą się na koncert Foals. Ale na tym nie koniec ogłoszeń.

The Chemical Brothers na Open'er Festival 2020

Brytyjski zespół elektroniczny The Chemical Brothers zagra 4 lipca 2020 na Orange Main Stage. Dyskografię kapeli zamyka krążek "No Geography" z 2019. Ubiegły rok był jubileuszowy dla zespołu, który świętował 20-lecie płyty "Surrender". Z tej okazji duet zapowiedział specjalną reedycję słynnego albumu.

The Chemical Brothers sprzedał na całym świecie ponad 12 mln albumów i 6 mln singli. W Wielkiej Brytanii aż sześć albumów duetu trafiło na szczyt list sprzedaży. Grupa ma na koncie cztery nagrody Grammy.

Open'er Festival 2020: Karnety i bilety

Jeżeli chcecie wybrać się na Open'er Festival 2020, to sprawdźcie, jakie obowiązują ceny biletów do 8 czerwca 2020 lub do wyczerpania puli:

Karnet 4 DNI - 619 złotych

Karnet 4 DNI + pole namiotowe - 719 złotych

Karnet weekendowy (pt + sob) - 439 złotych

Karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 509 złotych

Bilet jednodniowy - 299 złotych

Zobacz także: Rockowe i metalowe festiwale, które odbędą się w Europie w 2020 roku