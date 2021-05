Co z Open'er Festival 2021? Jest ostateczna decyzja organizatorów

Zbliża się lato i fani festiwalów zastanawiają się, które imprezy dojdą w tym roku do skutku. Organizatorzy Open'er Festival poinformowali festiwalowiczów, że niestety impreza znowu zostanie przełożona. Jaki jest nowy termin imprezy?

Jest decyzja w sprawie koncertów i imprez kulturalnych w Polsce. Co ustalił rząd?

W oświadczeniu możemy przeczytać, że jest to kolejny, trudny moment dla organizatorów, którzy przez kilka miesięcy starali się, by tegoroczna edycja Open’er Festival się odbyła:

Proces wychodzenia z pandemii postępuje, szczepienia trwają, ale niestety z oczywistych powodów, zarówno lokalnych jak i międzynarodowych, braku planu na najbliższe miesiące i obowiązujcych restrykcji – początek lipca w Polsce to nie jest jeszcze czas, kiedy będziemy w stanie zorganizować Open’er Festival, w skali i formie na które czekacie.

Z tego tego powodu festiwal zostanie przeniesiona na 2022 rok:

Wszystkie zakupione bilety zachowują ważność w 2022 roku. Wystartowała również sprzedaż nowych. Organizatorzy również potwierdzili, że dużą część obecnego line-upu zobaczymy na festiwalu również w przyszłym roku - już teraz swój udział potwierdzili Twenty One Pilots, Michael Kiwanuka, Destroyer, Badbadnotgood oraz Seasick Steve. O szczegółach line-upu organizatorzy będą informować w najbliższym czasie. Dodatkowo zapowiedziano również nowe wydarzenie:

A na koniec, ponieważ mimo wszystko nie wyobrażamy sobie lata bez Was, mamy dobrą wiadomość. W tym roku również spotkamy się w Gdyni. Co więcej, spędzimy tam razem kilka tygodni na wyjątkowym, nowym wydarzeniu, o szczegółach którego poinformujemy Was już niedługo. Open’er Park!