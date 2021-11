Open'er Festival 2022 ogłosił rockową gwiazdę. Kiedy zespół zagra w Gdyni?

Open'er Festival nie zwalnia tempa i ogłasza kolejnych artystów, których zobaczymy na przyszłorocznej edycji imprezy. Do line-upu dołączają Royal Blood – jeden z najciekawszych rockowych zespołów dekady, a także Years & Years – projekt charyzmatycznego Olly’ego Alexandra.

Open'er Festival 2022: Royal Blood i Years & Years dołączają do line-upu

Wśród dotychczas ogłoszonych artystów znaleźli się między innymi Dua Lipa, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, Martin Garrix, The Chemical Brothers, Jessie Ware, Cigarettes After Sex czy Michael Kiwanuka. Open'er Festival odbędzie się w Gdyni w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2022.

Po imiennym debiucie (2014) i "How Did We Get So Dark?" (2017), wydany w tym roku "Typhoons" stał się trzecim albumem Royal Blood z rzędu, który trafił na szczyt zestawienia w UK, lądując również w pierwszej dziesiątce w USA, Kanadzie, Belgii, Holandii czy Szwajcarii. Dziś grupa ma na swoim koncie między innymi BRIT Award dla najlepszej brytyjskiej grupy, nominację do prestiżowej Mercury Prize i ponad 2 miliony sprzedanych płyt. Royal Blood zagrają na Orange Main Stage 30 czerwca.

6 lat po wydaniu debiutu Years & Years, Olly Alexander uznawany jest za jednego z najbardziej nowoczesnych, współczesnych artystów popowych. Dzięki dwóm świetnym albumom otrzymał 6 nominacji do BRIT Awards i wyprzedał międzynarodowe trasy. W trakcie tej artystycznej drogi stał się również pokoleniowym głosem w najważniejszych dyskusjach na temat zdrowia psychicznego oraz mniejszości seksualnych.

Muzyka Years & Years, która do dziś zanotowała blisko 4,5 miliarda streamów, jest odświeżającą mieszanką popu, R&B i elektroniki. Premierę trzeciego albumu "Night Call" zapowiedziano na styczeń 2022 roku. Wydawnictwo będzie pierwszą płytą Years & Years jako solowego projektu Olly'ego Alexandra. Years & Years zagra 30 czerwca na Tent Stage.

Open'er Festival 2022: Bilety i karnety

REGULAR TICKETS w sprzedaży (do 6.06.2022 lub do wyczerpania puli)

Karnet 4 DNI - 699 PLN

Karnet 4 DNI + pole namiotowe - 819 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) - 499 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 589 PLN

Bilet jednodniowy - 349 PLN

Wszystkie bilety zakupione na Open'er Festival Powered by Orange 2020 i 2021 zachowują ważność na nową datę festiwalu.