Sprawdźcie, kto dołączył do line-upu Open'er Festival 2022, który zbliża się wielkimi krokami.

Open'er Festival 2022 odbędzie się na Lotnisku Gdynia-Kosakowo w dniach 29 czerwca - 2 lipca. Organizatorzy właśnie ogłosili kolejne gwiazdy, które dołączyły do line-upu imprezy i fani rockowego grania będą zadowoleni. Sprawdźcie, jak prezentuje się nowe ogłoszenie Open'er Festival.

Open'er Festival 2022 z kolejnym ogłoszeniem. Zobaczymy rockową gwiazdę

Do line-upu dołączył zespół Biffy Clyro, jeden z najważniejszych brytyjskich rockowych zespołów ostatnich dwóch dekad. Kapela wystąpi 1 lipca w Gdyni, na Tent Stage.

To nie koniec ogłoszeń - 30 czerwca na Tent Stage wystąpi raper Gunna. Natomiast dzień wcześniej, 29 czerwca wokalistka Clairo. Organizatorzy również ogłosili, że 2 lipca na Tent Stage pojawi się Dawid Podsiadło i jego występ będzie jedynym festiwalowym koncertem projektu „Leśna Muzyka” w tym roku. Nie zabraknie również polskiego rapu - na Open'er Festival wystąpią Taco Hemingway, Young Leosia, Jan - rapowanie i hip-hopowa supergrupa OIO.

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że na Open'er Festival zagrają m.in. Royal Blood, Maneskin, Cigarettes After Sex, Dua Lipa, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, Martin Garrix, The Chemical Brothers, Jessie Ware, Years & Years czy Michael Kiwanuka.

Open'er Festival 2022: Bilety i karnety na festiwal w Gdyni

REGULAR TICKETS w sprzedaży (do 6.06.2022 lub do wyczerpania puli)

Wszystkie bilety zakupione na Open'er Festival Powered by Orange 2020 i 2021 zachowują ważność na nową datę festiwalu.