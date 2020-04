Orange Warsaw Festival 2020 odwołany z powodu koronawirusa. Co z biletami na imprezę?

W czerwcu 2020 miała się odbyć kolejna edycja warszawskiego festiwalu, na którym zagrać mieli m.in. Camila Cabello i Tyler, The Creator. Niestety organizatorzy Orange Warsaw Festival poinformowali o odwołaniu nadchodzącej edycji imprezy. Festiwal odbędzie się za rok, co z zakupionymi biletami?

Z powodu pandemii koronawirusa organizatorzy Orange Warsaw Festiwal 2020 postanowili odwołać imprezę:

W obliczu sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie i w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, a także na podstawie obowiązujących decyzji administracyjnych władz, 13 edycja festiwalu odbędzie się w nowym terminie. Z ogromnym smutkiem i ciężkim sercem informujemy, że 2020 to będzie rok bez OWF, jednak jesteśmy przekonani, że bezpieczeństwo uczestników festiwalu, a także wszystkich pracowników i artystów jest najważniejsze. "

Impreza odbędzie się za rok i organizatorzy podali nowe daty festiwalu:

Nowe daty Orange Warsaw Festival to 4 i 5 czerwca 2021! Duża część tegorocznego programu powróci w przyszłym roku, a do tego pojawi się sporo nowych artystów! Już dzisiaj będziemy mieli dla Was pierwsze ogłoszenie! "