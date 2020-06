Orange Warsaw Festival 2021 – poznaliśmy kolejną gwiazdę imprezy

Orange Warsaw Festival odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2021. Jakiś czas temu ogłoszono, że jednymi z gwiazd nowej edycji zostali raper Taylor, The Creator, który gościł już na pomarańczowej scenie kilka lat temu oraz projekt hip-hopowy Brockhampton. Teraz do muzyków dołączył także Young Thug.

Young Thug kolejną gwiazdą Orange Warsaw Festival 2021

Amerykański raper Young Thug zyskał międzynarodowy rozgłos już w 2014 roku, gdy jego singiel „Stoner” trafił na prestiżową listę Billboard Hot 100.

Od tego czasu pojawiał się także gościnnie u innych raperów, jak T.I, czy Tyga. Światowy rozgłos zdobył jednak dzięki udziałowi w utworze „Havana” Camilii Cabello, który szybko stał się wielkim hitem lata 2017 i nadal jest pozytywnie oceniany.

W sierpniu 2019 roku ukazała się debiutancka płyta artysty, zatytułowana „So Much Fun”. Na krążku pojawiło się wielu znamienitych gości. Wśród nich: Travis Scott, Future, Machine Gun Kelly, 21 Savage, czy J. Cole. Album zadebiutował na pierwszym miejscu zestawień sprzedaży w USA i zyskał przychylność odbiorców. Na ten rok zapowiedziany jest nowy krążek – „Punk”, a występ w Polsce ma być częścią trasy promującej nowy materiał. Będzie to kolejna wizyta artysty w Polsce. Poprzednio festiwalowicze mogli oglądać go podczas Open'er Festival 2018.

Young Thug wystąpi na festiwalu w piątek, 4 czerwca 2021.

Czytaj także: Pierwszy koncert w Polsce w nowym reżimie sanitarnym. Bilety wyprzedały się w 5 godzin. Kto zagra?