Sprawdźcie, kto dołączył do line-upu Orange Warsaw Festival 2022 i w jakiej cenie możecie kupić bilety na warszawską imprezę.

Od rozpoczęcia Orange Warsaw Festival 2022 dzielą nas już tylko tygodnie. Do line-upu dołączył właśnie skład polskich artystów: Kukon - jedna z najbardziej wybijających się postaci nowego polskiego hip-hopu, Julia Wieniawa - z koncertową premierą debiutanckiego albumu, Rosalie. - mistrzyni R&B, Kasia Lins - perełka rodzimej alternatywy, Kinny Zimmer – hip-hopowe objawienie ostatniego roku oraz Zalia - wyrazista, wschodząca gwiazda rodzimej sceny muzycznej.

Wśród dotychczas ogłoszonych artystów znaleźli się Tyler, The Creator, Florence +The Machine, Charli XCX, Stormzy, Foals, NAS, Earl Sweatshirt, Sigrid, Żabson x Young Igi, Szczyl i Kacperczyk. Impreza odbędzie się w dniach 3-4 czerwca, Tor Wyścigów Konnych Służewiec.

Orange Warsaw Festival 2022 ogłosił polskich artystów. Kto zagra w Warszawie?

Raper Kukon wyróżnia się niezwykłą charyzmą, sprawną techniką wokalną oraz sugestywnymi i zapadającymi w pamięć tekstami, które słuchacze znają z wyśmienicie przyjętych mixtape’ów "Ogrody" czy płyt "Kraków, Marzec 2020" i "Dramat". Najnowszy album reprezentanta Biłgoraju - "Rough N’ Gentle" to wydawnictwo, które ukazuje zupełnie nowe oblicze artysty: alternatywne, eksperymentalne i jeszcze bardziej bezkompromisowe. Muzyka i obrazy towarzyszące płycie to podróż od analogowych kadrów Islandii po hi-techowe rendery 3D. Na "Rough N’ Gentle" pojawia się plejada znakomitych gości takich jak PRO8L3M, Daria Zawiałow czy Louis Villain.

Oglądaj

N festiwalu wystąpi również Julia Wieniawa. Debiut muzyczny Julii to utwór "Na zawsze" z 2016 roku, który trafił na album „Flirtini: Heartbreaks & Promises Vol. 3”. Kolejne single – „Oddycham”, „Nie muszę”, „SMRC” ugruntowały pozycję wokalistki w muzycznym świecie. W 2021 roku artystka zdecydowała się na współpracę z Maciejem Musiałowskim w utworze "Zabierz tę miłość", gościnny udział u duetu KARAŚ/ROGUCKI w piosence "Bezpieczny Lot", a także nagrała wraz z duetem Kacperczyk utwór "Sebiksy". Obecnie Julia kończy pracę nad swoją debiutancką płytą. Do współpracy zaprosiła doświadczonych producentów muzycznych m in. Kubę Karasia. W streamingach można już usłyszeć kilka singli zapowiadających płytę - m.in. utwory "Na darmo", "Rozkosz" czy "Nie mów". Już 3 czerwca na Orange Warsaw Festival zaprezentuje oficjalną koncertową premierę albumu.

Oglądaj

Rosalie. to piosenkarka i autorka tekstów, której styl - balansujący między mainstreamem a undergroundem - bywa najczęściej określany jako alternatywne R&B, z wpływami soulu, elektroniki oraz hip-hopu. Na swoim koncie ma m.in. "Enuff EP" i album "Flashback" oraz wspólne nagrania z Taco Hemingwayem, Mesem, Otsochodzi czy elektronicznym duetem Catz 'N Dogz. W marcu 2020, nakładem DEF JAM Recordings Poland ukazał się jej kolejny album "IDeal". Rok później krążek został wyróżniony nagrodą Fryderyka w kategorii Album Roku Soul, R&B, Gospel.

Oglądaj

Kasia Lins to wokalistka, pianistka, kompozytorka i autorka tekstów. W 2018 roku wydała album "Wiersz Ostatni", który spotkał się ze świetnym odbiorem słuchaczy oraz dziennikarzy. Jej ostatni album "Moja wina" (2020) to zbiór opowiadań o piekle i raju, niemocy i pragnieniu, upadkach i uniesieniach. W 2019 Kasia Lins była dwukrotnie nominowana do Fryderyków w kategorii Album Roku Pop Alternatywny oraz Autor Roku. W 2020 została laureatką Nagrody im. Grzegorza Ciechowskiego. Jej muzykę, koncerty i klipy charakteryzuje duszna atmosfera i kinematograficzny nastrój.

Oglądaj

Kinny Zimmer to jedno z najświeższych objawień polskiego hip-hopu. Po sukcesie kawałka "Rozmazana kreska" oraz pobycie w "Hotelu Maffija 2", prezentuje swój debiutancki album pt. "LETNISKO", którego premiera już 13 maja. Młody harcerz znany m.in. ze swojego kapelusza oraz fioletowej chusty powraca w nowej odsłonie, która idealnie wpisuje się w klimat nadchodzącego lata. Artysta zagra 3 czerwca na Warsaw Stage.

Oglądaj

Zalia, czyli Julia Zarzecka, 21-letnia wokalistka i kompozytorka, to kolorowa i wyrazista postać z mocnym soulowym głosem. W jej piosenkach słychać wyraźne wpływy indie popu oraz jazzu, a w jej głośnikach często rozbrzmiewa Jorja Smith, beene czy beabadoobee. Julia najwięcej inspiracji czerpie z dużych miast, ich społeczności i różnorodności. Wchodząc do jej świata znalazłbyś się w londyńskim klubie jazzowym w stylu Wesa Andersona na wieczornym jam session pełnym artystów.

Oglądaj

Orange Warsaw Festival 2022: Bilety i karnety

REGULAR TICKETS w sprzedaży (do 19.05.2022 lub do wyczerpania puli)