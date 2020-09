Organek rusza w trasę koncertową. "Ten rok jest podróżą w nieznane"

Pandemia koronawirusa zmieniła w naszym życiu niemal wszystko. Wiele osób w związku z obostrzeniami i kryzysem straciło pracę, inni musieli zmienić jej tryb. Inaczej robimy zakupy, poruszamy się w miejscach publicznych, zawsze w kieszeni mamy maseczkę i środek odkażający.

Organek rusza w trasę koncertową

Także branża koncertowa nie przestała odczuwać skutków ciągłego wzrostu zakażeń. Duże imprezy masowe już od przeszło pół roku nie mogą się odbywać. W związku z tym, wszyscy zagraniczni wykonawcy byli zmuszeni odwołać lub przełożyć wyczekiwane koncerty w Polsce. Lokalni muzycy z kolei mierzą się z obostrzeniami, organizatorzy starają się zapewnić uczestnikom zabawy maksimum bezpieczeństwa, jednak nie każdy fan koncertowania jest skłonny do ryzyka.

W tych trudnych czasach na trasę koncertową zdecydował się zespół Organek. Muzycy symbolicznie nazwali tourne "Organek w nowym świecie". To nawiązanie do nowej, otaczającej nas od niedawna rzeczywistości, do której staramy się przywyknąć. Jak mówią muzycy:

" Rok 2020 zmienił świat. Zatrzymał nas, wybił z rytmu, zmusił do refleksji nad tym, co ważne. Także dla nas ten rok jest podróżą w nieznane. Nowym etapem, w którym musieliśmy zmienić zasady swojego życia, przebudować przestrzeń, przearanżować oswojony już świat. "

W trasie pojawią się nowe aranżacje piosenek zespołu Organek, nowa elektro-akustyczno-gitarowa odsłona, nowe miejsca i nowy język. Grupa zapowiada muzykę na nowe czasy.

Jak opowiada o trasie Tomasz Organek, lider zespołu:

" Może będzie nas mniej, ale to nie znaczy, że nas nie zauważą. Może będzie ciszej, ale to nie znaczy, że nas nie usłyszą. Może zabrzmimy inaczej, ale to nie znaczy, że nie powiemy Wam tego, co zawsze. Damy sobie radę. Poczekamy. Jesteśmy cierpliwi. Spotkamy się w nowym lepszym świecie. "

Organek w nowym świecie. Lista koncertów: