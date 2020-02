Organizatorzy Open'er Festival 2020 ogłosili kolejne gwiazdy

Letnia impreza zbliża się wielkimi krokami. Open'er Festival 2020 odbędzie się w dniach 1-4 lipca 2020 i organizatorzy co rusz ogłaszają kolejne gwiazdy, które zobaczymy na wydarzeniu.

Open'er Festival 2020: Nowe gwiazdy w line-upie

W najnowszym ogłoszeniu podano informację, że na Open'er Festival 2020 zagra Jehnny Beth, liderka zespołu Savages. Artystka wystąpi 1 lipca 2020 na Alter Stage i będzie promować swój solowy album "To Love Is To Live", który ukaże się 8 maja 2020.

Na imprezie wystąpi również Anderson .Paak & The Free Nationals - zdobywca 3 nagród Grammy i jedna z najciekawszych postaci współczesnego r’n’b, hip-hopu, soul i funk. Koncert odbędzie się 1 lipca 2020 na Orange Main Stage.

Open'er Festival 2020: Line-up i bilety

Festiwal co roku może pochwalić się zróżnicowanym line-upem. Na tegorocznym Open'erze zagrają m.in. Taylor Swift, Thom Yorke oraz Twenty One Pilots. Co więcej usłyszymy Kedricka Lamara, Foals oraz The Chemical Brothers, który zamknie imprezę. Organizatorzy ogłosili również koncerty The Cure, jak również Inhaler oraz Youngbluda.

REGULAR TICKETS w sprzedaży (do 8 czerwca 2020 lub do wyczerpania puli)

Karnet 4 DNI - 619 PLN

Karnet 4 DNI + pole namiotowe - 719 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) - 439 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 509 PLN

Bilet jednodniowy - 299 PLN

