Niestety tegoroczna edycja Open'er Festival nie odbyła się z powodu pandemii koronawirusa. Organizatorzy jednak już ogłosili daty kolejnej edycji imprezy, która odbędzie się w 2021 roku. W dniach 30 czerwca - 3 lipca 2021 zobaczymy koncerty Thoma Yorke'a, The Chemical Brothers, 21 Pilots, FKA Twigs, Seasick Steve i Martin Garrix. Organizatorzy ogłosili kolejną gwiazdę, która wystąpi na przyszłorocznej edycji festiwalu.

Organizatorzy Open'er Festival 2021 ogłosili kolejną gwiazdę

2 lipca 2021 roku na Open'er Festival 2021 zagra Michael Kiwanuka.

Od 2012 roku i debiutanckiego albumu "Home Again" artysta urósł do rangi jednego z najważniejszych przedstawicieli brytyjskiego indie rocka i folku. Duża w tym zasługa sukcesu albumu "Love & Hate" (2016), na którym znalazły się takie piosenki jak "Cold Little Heart" (spopularyzowany przez serial „Wielkie kłamstewka”) czy utwór tytułowy.

Jak przyznaje, "Love & Hate" był dość introspektywny i stanowił dla niego rodzaj terapii. Tworząc ostatnią płytę zatytułowaną po prostu "Kiwanuka", czuł się w końcu sobą:

" Pamiętam, jak podpisywałem pierwszy kontrakt płytowy i dostawałem pytania o to, jak chcę, aby mnie nazywano. Ale nigdy nie chciałem przyjmować pseudonimów jak Johnny Thunders lub wielu innych artystów przede mną. Na tym albumie w końcu godzę się ze sobą. Nie będę miał żadnego alter ego. Nie stanę się Sashą Fierce czy Ziggy Stardustem, chociaż wszyscy dokoła mi coś podobnego sugerują. Mogę być po prostu Michaelem Kiwanuką. "

