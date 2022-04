Organizatorzy Pol'and'Rock Festival ogłosili pierwszą gwiazdę, która zagra w tym roku na imprezie. Tegoroczny festiwal, który odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia 2022 roku na lotnisku Czaplinek - Broczyno, będzie wydarzeniem wyjątkowym, o znamiennym pacyfistycznym przesłaniu, zorganizowanym by promować hasło: WOJNIE NIE!

Organizatorzy Pol'and'Rock Festival ogłosili pierwszą gwiazdę imprezy. Kogo zobaczymy latem 2022?

W końcu poznaliśmy pierwszą gwiazdę, która zagra na tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festival. Jest nią zespół Tagada Jones, czyli kapela, która była zaproszona na Najpiękniejszy Festiwal Świata w 2020 roku.

Oglądaj

Zespół Tagada Jones został założony w 1993 roku w bretońskim mieście Rennes jako czysto punkowa formacja. Z upływem czasu muzycy zaczęli eksperymentować z elektronicznymi i post-industrialnymi brzmieniami, wydając „L’Envers Du Decor” w 2005 roku i „Le Feu Aux Poudres” w 2006 roku.Kapela wróciła do klasycznego, gniewnego hardcore’owego punka na najnowszych płytach „La Peste & le Cholera” z 2017 roku czy „Dissident” z 2014 roku. W 2018 roku światło dzienne ujrzało nagranie ich występu na żywo podczas festiwalu Hellfest we Francji, gdzie muzycy dali prawdziwy popis dynamicznego punkowego grania. Wymuszoną przez pandemię ciszę na rynku koncertowym muzycy z Tagada Jones wykorzystali do pracy nad 10 krążkiem - wydawnictwo "A Feu Et à Sang" ukazało się w październiku 2020 roku.

Buntownicze przesłanie utworów Tagada Jones idzie w parze z gniewnym i pełnym energii stylem występów kapeli na żywo. Dzięki zachowaniu równowagi między tekstami manifestującymi poglądy kapeli a żywiołowym kontaktem z publicznością, zespół należy do czołówki współczesnej francuskiej muzyki punkowej. Kapele takie jak Bérurier Noir, Parabellum, Les Shériff uznają Tagada Jones za ucieleśnienie buntowniczego ducha punka.