Organizatorzy ogłosili Gitarowy Rekord Świata we Wrocławiu. W jakiej formie odbędzie się w tym roku?

Gitarowy Rekord Świata odbędzie się 1 maja 2021 na żywo na wrocławskim Rynku, a także w wersji online. W związku z 30-leciem działalności edukacyjnej Leszka Cichońskiego organizatorzy zapowiadają cykl bezpłatnych lekcji przygotowujących do bicia rekordu – na Facebooku i YouTube muzycy uczyć będą grania na gitarze takich hitów jak „Hey Joe” czy „Little Wing”.

Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się 1 maja i Leszek Cichoński tak wypowiedział się na temat organizacji tego wydarzenia:

Robimy, co w naszej mocy, aby spotkać się na wrocławskim Rynku. Największa gitarowa orkiestra świata zagra również w wersji online. Muzyka nie zna granic. Chcemy dać szansę przyłączenia się do Rekordu wszystkim, którzy nie będą mogli pojawić się we Wrocławiu. Tym razem pobijamy gitarowy rekord świata, więc liczy się zarówno wspólne granie „Hey Joe” na Rynku, jak i w internecie.