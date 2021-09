Orla Gartland w Polsce. Artystkę obserwuje w sieci ponad 55 milionów fanów [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Po ponad dekadzie w sieci irlandzka gitarzystka i wokalistka wydaje swój debiutancki album "Woman On The Internet". Kiedy zobaczymy ją w Polsce?

Szczerość Orli Gartland jest niczym powiew świeżego powietrza. Artystka łączy niepewność i autoironiczny dowcip z imponującą determinacją.

Orla Gartland w Polsce

Urodzona w Dublinie piosenkarka, autorka tekstów i producentka jest tytanem pracy, pedantyczną i niesamowicie skrupulatną osobą, która ogromny sukces zawdzięcza wyłącznie ciężkiej pracy. W przyszłym roku przyjedzie do Polski, by zaprezentować swoim fanom album "Woman On The Internet".

Orla Gartland dorastała grając tradycyjny irlandzki folk od czwartego roku życia. 10 lat później opublikowała swoje pierwsze gitarowe melodie na YouTube. Teraz ma 26 lat i 55 milionów streamów oraz ponad 750 000 słuchaczy Spotify. Jeśli jednak nauczyliśmy się czegoś w ostatnich latach, to tego, że liczby online same w sobie nic nie znaczą, a Gartland to znacznie więcej niż profil online.

Jej nadchodzący debiut jest po części dziennikiem, po części komentarzem społecznym. Pełen wielkich piosenek, zawiłego indie rocka, humoru i autoironii.

Chciałabym, żeby ludzie wychodzili z koncertów, poznając mnie lepiej. Jednak równie ważne jest, by przez słuchanie albumu ludzie zrozumieli samych siebie.

- mówi artystka, zapraszając na koncerty.

Orla Gartland w Polsce. Daty, miejsca, bilety

Artystka odwiedzi warszawskie Hybrydy 13 kwietnia 2022. Bilety znajdziecie na stronie www.livenation.pl