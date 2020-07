Ostatnie kapele dołączają do Pol'and'Rock Festival 2020. Line-up imprezy zamknięty, kto zagra?

Tegoroczny festiwal Pol'and'Rock odbędzie się w innych warunkach niż przez ostatnie niemal 30 lat. Fani imprezy nie zjadą się z całej Polski, żeby spotkać się pod scenami festiwalu, nie będą biwakowali w namiotach i odpowiadali na słynne hasło "Zaraz będzie ciemno!" słyszane co krok na Najpiękniejszym Festiwalu Świata. Pol'and'Rock 2020 upłynie wszystkim jego uczestnikom pod znakiem pandemii, a wydarzenie ze względu na zagrożenie epidemiologiczne przeniesie się do sieci.

Pol'and'Rock Festival 2020: Line-up zamknięty

Organizatorzy zapowiedzieli niemal 70 godzin materiałów, które mają sprawić, że każdy przed ekranem komputera poczuje się jak w Kostrzynie. Ze względu na okoliczności koncerty na żywo odbędą się w warszawskim studiu WOŚP i będą transmitowane w mediach społecznościowych festiwalu. Impreza rozpocznie się 30 lipca i potrwa do 1 sierpnia.

Jurek Owsiak przez ostatnie tygodnie ogłaszał, kogo będziemy mogli usłyszeć w ramach Najpiękniejszej Domówki Świata. Teraz line-up jest już oficjalnie zamknięty, a organizatorzy podzielili się ostatnimi wykonawcami, którzy zasilą skład imprezy.

Pierwszy z nich to grupa Cyrk Deriglasoff. “Źli chłopcy śpiewający słodkie melodie” - tak mówią o sobie członkowie trupy muzycznego Cyrku Deriglasoff. Artyści grający żywiołowego punka przyprawionego sporą porcją ulicznego folku wystąpią na Najpiękniejszej Domówce Świata.

Po latach eksperymentowania z mocniejszym, rockowym brzmieniem, Deriglasoff wraca do korzeni swoich muzycznych inspiracji, czyli do bardziej melodyjnego, energicznego brzmienia. Deriglasoff odwołuje się do grania w punkowym stylu, do którego dodaje elementy żywiołowego ulicznego folka. W twórczości zespołu ważną rolę odgrywają teksty piosenek - żartobliwe, zabawne i często kpiące. Cyrk Deriglasoff to prekursorzy nowego, autorskiego gatunku muzycznego, nazwanego przez lidera kapeli “wodewil punkiem”.

Kolejna kapela ucieszy szczególnie fanów ciężkiego grania. Na Pol'and'Rock Festival Online zagra Black River. Behemoth, Dimmu Borgir, Rootwater, Geisha Goner, HUNTER, Vesania czy Neolithic – muzycy znani właśnie z tych formacji tworzą kapelę, którą usłyszymy z warszawskiego studia.

Zespół, który przez wielu uznawany jest za super grupę, czyli kapelę złożoną z wybitnych muzyków tworzących inne formacje, gra brutalną, szybką odmianę stoner metalu. Black River opiera swoje brzmienie na twardych basach, ciężkich riffach i charakterystycznym, niskim głosie wokalisty, Macieja Taffa.

Pol'and'Rock Festival 2020: Kto zagra?

Na Najpiękniejszej Domówce Świata, podobnie jak od lat w Kostrzynie nad Odrą wystąpią reprezentanci różnych muzycznych gatunków. Na imprezie online zobaczymy: