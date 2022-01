Oto gwiazdy, które zamykają line-up finału WOŚP. Kto wystąpi na imprezie?

30 stycznia 2022 odbędzie się jubileuszowy finał WOŚP w Warszawie. Dotychczas ogłoszono występy grup Ira, Nocny Kochanek, Sorry Boys, Łydka Grubasa, happysad, De Mono, Jelonek, WaluśKraksaKryzys i Blenders. Organizatorzy zdradzili, kto jeszcze dołączy do line-upu, to już ostatnie ogłoszenie.

Finał WOŚP 2022: Karaś/Rogucki, Król i TABU zagrają w Warszawie

W finałową niedzielę podczas muzycznego spotkania z wielbicielami alternatywnych brzmień spotka się zespół Karaś/Rogucki. W ubiegłym roku mieliśmy okazję posłuchać ich muzyki w studio 29. Finału WOŚP.

Tandem Karaś/Rogucki tworzą Kuba Karaś znany z kapeli The Dumplings oraz Piotr Rogucki, wokalista zespołu Coma. Duet powstał po zawieszeniu działalności The Dumplings i Comy. Debiutanckie nagranie zespołu, w którym Karaś odpowiada za kwestie związane z produkcją muzyki i aranżacje, a Rogucki jest autorem poetyckich i często abstrakcyjnych tekstów, było coverem utworu formacji T.Love "1996". Wydany w 2019 roku singiel został nominowany do nagrody Fryderyka w kategorii "Najlepsze nowe wykonanie".

W tym samym roku ukazał się pierwszy oryginalny utwór w dorobku duetu Karaś/Rogucki, czyli nagranie zatytułowane "Bolesne strzały w serce", któremu towarzyszył teledysk w reżyserii Przemka Dzienisa. Duet Karaś/Rogucki wydał swój debiutancki krążek w Walentynki 2020 roku.

Podczas finału WOŚP zagra również Król. Błażej Król to jeden z najbardziej utytułowanych muzyków i tekściarzy młodego pokolenia, który od lat sumiennie toruje sobie drogę z niezależnego światka na sceny największych festiwali i na łamy opiniotwórczej prasy muzycznej.

W 2014 roku Król postanowił wydać pierwszą płytę solową. Szerszej publiczności dał się poznać za sprawą solowych albumów „Nielot”, „Wij” (obydwa wydane zostały w roku 2015) oraz "Przez Sen", który ukazał się rok później, „Przewijanie na podglądzie”, wydanym w 2018 roku a także ostatniego albumu ,,Nieumiarkowania”, który ukazał się w 2019 roku. Najnowsza płyta artysty ukazała się w 2021 roku.

Kapela TABU to wielcy przyjaciele Najpiękniejszego Festiwalu Świata i stali bywalcy scen Finału WOŚP. Występ zespołu to przepis na świetną zabawę, bo muzycy czerpią z grania ogromną radość, którą chętnie dzielą się z publicznością. Ostatnio mieliśmy okazję posłuchać ich koncertu podczas Pol'and'Rock Festival w Makowicach-Płotach.

Charyzmatyczny zespół dwukrotnie zdobył nagrodę Złotego Bączka, czyli wyróżnienie przyznawane przez festiwalową publiczność za najlepszy występ na Najpiękniejszym Festiwalu Świata stając się - w pełni zasłużenie zresztą - stając się jednym z największych ulubieńców festiwalowiczów.