Oto szczegółowy program Mystic Festival 2022. Ruszyła sprzedaż biletów jednodniowych

Kto w piątek będzie headlinerem Main Stage, a kto w sobotę zaprosi na Sabbath? Już dziś możecie szczegółowo zaplanować swoją trasę przez Mystic Festival 2022, oto bowiem organizatorzy zaprezentowali podział koncertów na dni i sceny. Rusza również sprzedaż biletów jednodniowych w cenie 299 zł.

Mystic Festival 2022: Szczegółowy program i sprzedaż biletów jednodniowych

Poniżej znajdziecie szczegóły programu Mystic Festival 2022, który rozpocznie się 2 czerwca 2022 i potrwa do 4 czerwca 2022 roku. Festiwal odbędzie się na ternie Stoczni Gdańskiej.

DZIEŃ PIERWSZY - CZWARTEK, 2 CZERWCA

Main Stage :

Opeth

Mastodon

Code Orange

Bleed From Within

Park Stage:

Heilung

Katatonia

Baroness

Kvelertak

Alien Weaponry

The Shrine Stage („Don’t Burn The Witch“):

TBA

Ovo

Gold

(Dolch)

Maggot Heart

Desert Stage:

The Picturebooks

Dead Lord

Major Kong

Stay Nowhere

After: Nightrun87

Sabbath Stage (powered by Napalm Events):

1914

(O)

Dwaal

Konvent

DZIEŃ DRUGI - PIĄTEK, 3 CZERWCA

Main Stage:

Judas Priest

Saxon

Obituary

Infected Rain

Park Stage:

Mayhem

Mgła

Tribulation

Dopelord

Motanka

The Shrine Stage („Don’t Burn The Witch“):

Azarath

Raging Speedhorn

Okkultokrati

Proscription

Tester Gier

Desert Stage:

The Stubs

Green Lung

Spaceslug

Only Sons

After: Favorit89

Sabbath Stage:

Hangman’s Chair

Deluge

Fleshworld

Czerń

DZIEŃ TRZECI - SOBOTA, 4 CZERWCA

Main Stage:

Mercyful Fate

Killing Joke

Igorrr

The Materia

Park Stage:

Sólstafir

Vader (De Profundis)

Witchcraft

Svalbard

The Shrine Stage („Don’t Burn The Witch“):

Imperial Triumphant

Medico Peste

Wiegedood

Truchło Strzygi

Baest

Desert Stage:

The Vintage Caravan

Arabrot

Red Scalp

Taraban

After: Neon Haze (Octopussy, Favorit89, Nightrun87)

Sabbath Stage (powered by Iron Realm Productions):

Mortiis

Lindy-Fay Hella

Irfan

Grift

Rosk

Mystic Festival 2022: Bilety i karnety

Bilety jednodniowe:

Przedsprzedaż – 299 zł – do wyczerpania lub do dnia poprzedzającego dzień w którym odbywa się koncert

W dniu imprezy – 319 zł

Karnety czterodniowe:

III pula – 479 zł – do wyczerpania zapasów lub do 23 grudnia 2021

IV pula – 499 zł – do wyczerpania zapasów lub do 31 maja 2022

VIP – 799 zł – do wyczerpania zapasów lub do 1 czerwca 2022

Upgrade – 200 zł – do wyczerpania zapasów lub do 23 grudnia 2021

Posiadacze karnetów na rok 2020 i 2021 będą mogli wziąć udział w Warm Up Day bez dodatkowych opłat. Wejściówki zachowują ważność w 2022 roku i stają się karnetem 4-dniowym, nie trzeba ich aktualizować. Dotyczy to również posiadaczy upgrade'ów biletów jednodniowych do karnetów.

Ściśle ograniczona pula karnetów 4-dniowych (zawierających Warm Up Day) będzie dostępna w specjalnej cenie 479 zł tylko do 23 grudnia 2021 lub do wyczerpania miejsc.

Bilety jednodniowe można upgrade'ować do 4-dniowego karnetu w specjalnej cenie 200 zł tylko do 23 grudnia lub do wyczerpania miejsc na Warm Up Day.

Każdy, kto zachowa bilet z 2020 lub 2021 (dot. również osób, które zakupiły upgrade do biletu jednodniowego) oprócz możliwości uczestnictwa w Warm Up Day otrzyma specjalną, limitowaną płytę CD z nagraniami festiwalowych artystów. To wydawnictwo, które nigdy nie trafi do regularnej sprzedaży.