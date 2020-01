Paradise Lost dołącza do składu Into The Abyss Fest. Na imprezie wystąpi szereg metalowych gigantów

Metalowa impreza Into The Abyss Fest odbędzie się już po raz piąty. Artyści wystąpią na trzech scenach we wrocławskim klubie Zaklęte Rewiry. Festiwalowe święto potrwa tym razem dwa dni, a wydarzenie odbędzie się 15 i 16 maja 2020 roku. Do ogłoszonych muzyków, których będzie można usłyszeć w ramach imprezy dołączył właśnie zespół Paradise Lost.

Into The Abyss Fest 5 we Wrocławiu: Kto zagra?

Na festiwalu zobaczymy przekrój różnych przedstawicieli ekstremy. Gwiazdą festiwalu będzie Paradise Lost oraz grupa Venom, której black metal zawdzięcza swoją nazwę. Zadowoleni będą także fani doomu, wszystko dzięki obecności polskiego Dopelord. Ponadto na scenie wystąpi też klimatyczny GOLD oraz nieszablonowa Gruzja.

Into The Abyss Fest 5: Line-up

Paradise Lost

Venom

Dead Congregation

GOLD

Dopelord

Rebaelliun

Winterfylleth

MORK

Gruzja

Truchło Strzygi

Big Brave

CZERŃ

Deszcz

H.EXE

FUOCO FATUO

Into The Abyss Fest 5: Bilety

Wejściówki kolekcjonerskie na wydarzenie są dostępne do nabycia sklep.knockoutprod.net. Bilet jednodniowy kosztuje 149 złotych, karnet na oba dni imprezy - 249 złotych.

