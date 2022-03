Paradise Lost na czterech koncertach w Polsce. Trzy z nich będą naprawdę wyjątkowe [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Paradise Lost wraca do Polski na 4 koncerty. Sprawdź szczegóły

Paradise Lost, którym od lat niezmiennie dowodzą Nick Holmes i Greg Mackintosh, wspierani przez Aaroma Eddy'ego i Stephena Edmondsona oraz Waltteriego Väyrynena w Polsce mogliśy podziwiać wielokrotnie.

Paradise Lost na czterech koncertach w Polsce

W swojej twórczości zespół odnosił się już do wielu gatunków muzycznych, od death doom metalu i gotyku, po eksperymenty z elektroniką. Muzycy mają na koncie wiele fantastycznych i różnorodnych albumów, w tym m.in. kultowe już "Gothic", "Draconian Times" czy "In Requiem".

Powstały w 1988 roku w angielskim Halifax zespół Paradise Lost jest jednym z pionierów ciężkiego, mrocznego grania na Wyspach. To także jeden z najbardziej znanych i lubianych zespołów w Polsce, którą od czasu swojego powstania odwiedzał wielokrotnie. We wrześniu 2021 roku Brytyjczycy z Paradise Lost po raz kolejny zawitali do Polski i po raz kolejny przekonali się, że polscy fani ich uwielbiają.

Trzy wyjątkowe koncerty Paradise Lost "Draconian Times"

Na pierwsze trzy koncerty Paradise Lost przyjedzie w drugiej połowie lipca 2022 roku. Brytyjska grupa wykona kultowy album "Draconian Times" w całości, a także zaprezentuje największe hity z niemal czterech dekad swojej kariery

Wyprodukowana w 1995 roku przez renomowanego Simona Efemeya płyta "Draconian Times", znalazła się w Top 20 notowań w Anglii, Niemczech, Szwecji i Szwajcarii. Nie ma koncertu Paradise Lost, w którego setliście nie znalazłyby się kompozycje z tego albumu, a podczas tegorocznej wizyty muzyków w Polsce będzie można usłyszeć go w całości.

Trzy wyjątkowe występy Paradise Lost odbędą się kolejno: 21 lipca w krakowskim Hype Parku, 22 lipca na Scenie Letniej klubu Progresja oraz 23 lipca w gdańskim B90. Bilety kolekcjonerskie na koncerty są dostępne na stronie knockoutmusicstore.pl.

Dodatkowy koncert Paradise Lost w Polsce

Po letniej serii występów muzycy zaprezentują się w Katowicach 9 października 2021. Paradise Lost zagra 9 października w klubie P23 w Katowicach. Brytyjczycy wystąpią w towarzystwie gości specjalnych, których sylwetki poznamy już niebawem.