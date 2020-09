Paweł Domagała zaśpiewał w Krakowie. Zobacz zdjęcia z koncertu [ZDJĘCIA]

Paweł Domagała to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów młodego pokolenia. W jego dorobku znajduje się wiele ról teatralnych, serialowych, a także filmowych. Nie każdy jednak wie, że drugą największą pasją Pawła oprócz aktorstwa jest muzyka. Artysta pisze i wykonuje swoje piosenki od wielu lat.

Paweł Domagała zaśpiewał w Krakowie

Muzyka wykonywana przez Domagałę pod względem brzmienia i charakteru – wbrew temu, co można by zakładać – nie jest piosenką aktorską. Piosenki porównywane są raczej do twórczości Johna Mayera, Dave Matthews Band czy Mamford and Sons.

W 2009, wraz z Igorem Przebindowskim, Wojciechem Królem oraz Fryderykiem Młynarskim Paweł Domagała założył zespół muzyczny Ginger.

W kwietniu 2016 światło dzienne ujrzał jego debiutancki solowy singiel "Jestem tego wart", zapowiadający wydany w listopadzie 2016 album "Opowiem ci o mnie". Krążek spotkał się z dużym zainteresowaniem publiczności, uzyskując status Złotej Płyty.

16 czerwca 2018 Domagała wydał singel "Weź nie pytaj", który stał się hitem, a zrealizowany do niego teledysk został odtworzony ponad 100 mln razy w serwisie YouTube. Utwór znalazł się na drugim albumie studyjnym "1984".

Zobacz zdjęcia z koncertu:

Repertuar #LatoNaFortach w klubie Forty Kleparz:

17 września - Paweł Domagała

18 września - Jan-Rapowanie

19 września - Jan-Rapowanie

25 września - Mrozu

26 września - Happysad

27 września - Nosowska

