Peter Gabriel ogłosił plany swojej trasy koncertowej, która odbędzie się wiosną przyszłego roku w Wielkiej Brytanii i Europie. Będą to pierwsze solowe występy artysty poza Ameryką Północną od czasu trasy Back to Front Tour z 2014 roku, celebrującej definiujący epokę album So. Peter Gabriel wystąpi również w Polsce. Kiedy ruszy sprzedaż biletów?

Peter Gabriel zapowiedział koncert w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Trasa w Europie Petera Gabriela rozpocznie się w Krakowie 18 maja 2023 roku w Tauron Arenie, z kolejnymi koncertami we Włoszech, Francji, Niemczech, Danii, Szwecji, Norwegii, Holandii, Belgii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, by zakończyć europejską trasę w Dublinie 25 czerwca 2023 r.

Podczas i/o - The Tour Gabriel zagra nowy materiał ze swojego nadchodzącego albumu "i/o", a także sięgnie po swój wyjątkowy katalog muzyczny zawierający hity i ulubione kawałki fanów. Na koncertach dołączą do Gabriela stali członkowie zespołu Tony Levin, David Rhodes i Manu Katché.

Peter Gabriel powiedział o trasie:

Minęło trochę czasu i jestem podekscytowany liczbą nowych piosenek, które mnie otaczają i tym, że mogę zabrać je w trasę. Nie mogę się doczekać, żeby Was tam zobaczyć.

Sprzedaż biletów na koncert Petera Gabriela ruszy 14 listopada 2022 o godzinie 10:00 na stronie LiveNation.pl. Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster wystartuje 10 listopada o godzinie 10:00.

Peter Gabriel po raz pierwszy zyskał międzynarodową sławę dzięki sukcesowi zespołu Genesis, którego był współzałożycielem jeszcze w szkole. Odkąd opuścił Genesis w 1975 roku, jego kariera nagraniowa obejmowała jedenaście albumów studyjnych, ścieżki dźwiękowe do filmów „Birdy” Alana Parkera, „Ostatnie kuszenie Chrystusa” Martina Scorsese i „Rabbit Proof Fence” Philipa Noyce’a, a także liczne albumy koncertowe. Jego szeroka kariera muzyczna obejmowała liczne nagrody Grammy, światowej sławy Real World Studios, założenie wytwórni Real World Records, a w 1980 roku stworzenie WOMAD - festiwalu, który zapoczątkował karierę wielu artystów z całego świata i właśnie obchodził swoje 40-lecie.

Oglądaj

Peter Gabriel był współzałożycielem organizacji praw człowieka WITNESS (Witness.org) w 1992 roku, organizacji, która jest pionierem wykorzystywania kamer i technologii w kampaniach na rzecz praw człowieka, a w 2007 roku wraz z Sir Richardem Bransonem założył The Elders (theelders.org), który został uruchomiony przez Nelsona Mandelę. W 2006 roku Peter Gabriel został uhonorowany prestiżowym tytułem Człowieka Pokoju przez Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, a w 2008 roku znalazł się również na liście Time 100. Dwukrotnie został wprowadzony do Rock & Roll Hall of Fame. Pozostaje zaangażowany w wiele różnych przedsięwzięć opartych na technologii w różnych branżach kreatywnych.