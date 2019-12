Philip H. Anselmo & The Illegals zagrają w Polsce w 2020 [DATA, MIEJSCE, BILETY]

W jednym z ostatnich wywiadów Phil Anselmo opowiadał o swojej nowej muzyce, którą obawia pokazać się światu ze względu na przepełniający ją mrok i niebywałą ciężkość. Jednak zanim usłyszymy tajemnicze En Minor, wokalista zapowiedział trasę koncertową. Jest ona szczególną niespodzianką dla fanów Pantery, ponieważ muzyk zapowiedział, że nie zabraknie na niej hitów nieistniejącej już formacji.

Philip H. Anselmo & The Illegals w Polsce w 2020 roku

Po rewelacyjnym występie w Warszawie do Polski powraca Phil H. Anselmo & The Illegals! Zespół wykona swój specjalny set koncertowy A Vulgar Display of Pantera

Już za czasów Pantery Anselmo stworzył side project - Superjoint Ritual, z którym wydał 2 studyjne płyty, a w 1991 roku wspólnie z muzykami Pantery, Corrosion of Conformity, Crowbar i Eyehategod powołał do życia grupę Down, z którą wydał 3 znakomite pełnowymiarowe albumy ("NOLA" '95, "Down II: A Bustle in Your Hedgerow" '02 oraz "Down III: Over the Under" '07).

Artysta pojawiał się również w charakterze gościa na licznych płytach takich wykonawców jak np. Crowbar, Tony Iommi czy Anthrax oraz współtworzył liczne projekty muzyczne, w których realizował się również jako gitarzysta, basista, perkusista, tworząc muzykę o szerokim przekroju stylistycznym, od black metalu, przez hardcore punk po southern rocka.

Philip H. Anselmo & The Illegals w Polsce w 2020 roku: data miejsce, bilety

Celebrując twórczość Pantery Philip H. Anselmo & The Illegals przygotowali wyjątkowy set koncertowy "A VULGAR DISPLAY OF PANTERA”, na który składają się kultowy numery Pantery, w tym "Walk”, "I’m Broken” czy "Mouth for War”.

Muzyka zagra 04 sierpnia 2020 w krakowskim Klubie Studio.

Ceny biletów prezentują się następująco:

130 zł przedsprzedaż / 150 zł w dniu koncertu - stojące

170 zł przedsprzedaż / 190 zł w dniu koncertu – balkon

Bilety w sprzedaży od 23 grudnia o godz. 10:00 na stronach:

http://shop.metalmind.com.pl (KOLEKCJONERSKIE)

www.eventim.pl

www.ebilet.pl

www.biletin.pl

