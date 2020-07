Philip H. Anselmo & The Illegals nie zagrają w Polsce w 2020. Co z biletami?

Po rewelacyjnym występie w Warszawie w 2019 roku do Polski miał powrócić Phil H. Anselmo & The Illegals. Zespół zapowiedział swój specjalny set koncertowy "A Vulgar Display of Pantera".

Philip H. Anselmo & The Illegals odwołuja koncerty w 2020 roku

Celebrując twórczość Pantery Philip H. Anselmo & The Illegals przygotowali wyjątkowy set koncertowy, na który składać się miały kultowe numery Pantery, w tym "Walk", "I’m Broken" czy "Mouth for War".

Koncert grupy miał się odbyć 04 sierpnia 2020 w krakowskim Klubie Studio.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na świecie trasa koncertowa Philip H. Anselmo & the Illegals zostaje przeniesiona na 2021 rok. Jak informuje organizator, wkrótce poznamy nowe daty koncertów.

Wszystkie bilety zakupione na koncerty, który pierwotnie miały odbyć się w 2020 roku, zachowują swoją ważność. Osoby, które z różnych przyczyn będą chciały zwrócić bilet, będą mogły to uczynić w punktach, w których bilet zakupiły.

Philip H. Anselmo pojawiał się również w charakterze gościa na licznych płytach takich wykonawców jak np. Crowbar, Tony Iommi czy Anthrax oraz współtworzył liczne projekty muzyczne, w których realizował się również jako gitarzysta, basista, perkusista, tworząc muzykę o szerokim przekroju stylistycznym, od black metalu, przez hardcore punk po southern rocka.

