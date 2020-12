Oto pierwsza wirtualna trasa koncertowa rockowego zespołu. Fani wybiorą piosenki i będą dzwonić do kapeli

Wirtualna trasa koncertowa? Na taki pomysł wpadł zespół The Hives, który namawia fanów do nagrywania wiadomości - zostaną one odtworzone w trakcie koncertu, by wydawało się, że pod sceną stoją widzowie.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że kultura musiała "przenieść się" do sieci. Muzea organizują wirtualne wystawy, w internecie możemy obejrzeć spektakle, premiery filmów, spotkania z artystami oraz koncerty. Na razie nie wiadomo, kiedy będziemy mogli wybrać się do klubu czy na stadion na występ ulubionej kapeli. Artyści ogłaszają jesienne trasy, ale pewności, że się odbędą, nadal nie ma. Szwecki zespół The Hives postanowił inaczej rozwiązać ten problem.

Oto pierwsza wirtualna trasa koncertowego rockowego zespołu. Fani wybiorą piosenki i będą dzwonić do kapeli

Koncerty w sieci stały się już normalnością - część jest darmowa, niektóre biletowane. The Hives postanowił ogłosić wirtualną trasę koncertową, która wystartuje w styczniu 2021. Zespół będzie grał dla różnych miast i co ciekawe, fani będą mogli dzwonić do kapeli oraz nagrywać swoje wiadomości, które będą odtwarzane w czasie koncertu. Co jeszcze czeka wielbicieli kapeli?

Fani The Hives będą wybierać setlistę, a zespół zadba, żebyśmy się czuli jak na prawdziwym koncercie. Między piosenkami będzie słychać oklaski i okrzyki tłumu w ojczystym języku fanów, dla których akurat będzie grać grupa. Zwariowany pomysł? Tak, ale to w końcu The Hives.