Plejada metalowych gwiazd na Ultima Ratio Fest 2022. Kto zagra we Wrocławiu?

Moonspell postanowił uczcić 30-lecie istnienia i zapowiedział dużą trasę koncertową po Europie. Podczas Ultima Ratio Fest 2022 portugalscy giganci połączą sily z doom metalowym My Dying Bride, uznanym progresywno black metalowym Borknagar, fińskim, cieszącym się coraz większą popularnością Wolfheart i Hinayaną - czyli wschodzącą gwiazdą sceny melodic death metal.

Moonspell w rodzimej Portugalii ma status megagwiazdy, cieszy się również ogromnym uznaniem wśród fanów metalu w całej Europie. Formacja pod wodzą charyzmatycznego Fernando Ribeiro będzie obchodzić 30-lecie istnienia.

W ciągu długiej kariery grupa przeszła drogę od black metalu do gothic metalu, ale niezmiennie prezentowała najwyższy poziom. Zespół wielokrotnie występował w Polsce, był również jedną z gwiazd kultowego festiwalu Metalmania.

Muzycznie będzie to prawdopodobnie najlepsza trasa w jakiej kiedykolwiek Moonspell brał udział. My Dying Bride to jeden z naszych ulubionych zespołów, jeśli chodzi o głębokie, emocjonalne teksty i nie ma nikogo kto potrafi tak w doom jak oni. Ostatni album Borknagar (“Pure North”) jest arcydziełem, a Wolfheart zajmuje specjalne miejsce w naszych sercach z oczywistych powodów. Będziemy świętować nasze 30-lecie razem jako zespół w niesamowitym towarzystwie, a jeśli lubisz zespoły, które „robią to dla muzyki”, będzie to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, którego nie może przegapić żaden prawdziwy fan. Przejdziemy przez całą naszą karierę i zagramy zarówno klasyki, nowe piosenki, jak i ukryte diamenty, więc jest o co robić szum. Przygotujcie się na niezwykłą podróż w niesamowitym towarzystwie tych zespołów, prawdopodobnie najlepszą i najbardziej serdeczną trasę koncertową 2022 roku.