Pol'and'Rock 2022 - do festiwalu dołączyli kolejni wykonawcy. Kto wystąpi na imprezie?

Pol'and'Rock Festival 2022 - kto pojawi się na imprezie?

Dotychczas ogłoszono, że na festiwalu zobaczymy Gwar, The Exploited, jak również Clutch, Tagada Jones, Wolf Alice oraz Organka. Do składu dołączyły teraz nowe zespoły w postaci Fun Lovin' Criminals, STAKE oraz Kirszenbaum.

Fun Lovin' Criminals są na scenie muzycznej już o połowy lat 90. ubiegłego wieku. Ich debiutancki singiel "Scooby Snacks" okazał się hitem i pozostawał na listach tygodnika „Billboard” przez 17 tygodni! Ich pierwszy album "Come Find Yourself" podbił międzynarodowy rynek muzyczny, pokochali go przede wszystkim Brytyjczycy, gdzie wielokrotnie pokrył się platyną i pozostał na listach przez dwa lata.

Pochodzący z Wavelgem w Belgii muzycy STAKE grają połączenie post-rocka i sludge metalu. Przez pierwsze lata swojej działalności funkcjonowali pod nazwą Stake Number Eight, którą zmienili w 2018 roku na funkcjonującą obecnie nazwę - STAKE. Wydali 5 albumów: When the Candle Dies Out... (2008), All is Chaos (2011), The Hutch (2013), Kosmokoma (2015) i Critical Method (2019).

Kirszenbaum to wspólne przedsięwzięcie Kacpra Szpyrki (filozofa, księgarza i skrzypka, który nagrywał m.in. z HellHaven) oraz Jakuba Wiśniewskiego (anglisty, muzyka i techwritera), których uprzednia współpraca w zespole Pora Wiatru zaowocowała ponad 150 koncertami, występem w finale programu Must Be the Music, główną nagrodą polskiej edycji Festiwalu Emergenza, serią crowd-fundingowych koncertów w tramwajach czy występem na niemieckim Taubertal Festival.

28 edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia na lotnisku Czaplinek - Broczyno, 7 kilometrów od Czaplinka, w województwie zachodniopomorskim.