Pol'and'Rock Festival 2020: Znamy pierwszą zagraniczną gwiazdę

26. Pol’and’Rock Festival odbędzie się w dniach 30 lipca -1 sierpnia 2020 roku. Organizatorzy imprezy ogłosili pierwszą zagraniczną gwiazdę, którą zobaczymy w Kostrzynie nad Odrą.

26. Pol'and'Rock Festival 2020: Pierwsza zagraniczna gwiazda

Na festiwalu zagra Dropkick Murphys, który łączy hardcore punk z celtyckim folkiem. Jednym z najbardziej znanych utworów kapeli jest "I’m Shipping Up to Boston", który został wykorzystany przez Martina Scorsese w Oskarowym filmie "Infiltracja".

Dropkick Murphys ma na koncie dziewięć albumów. "Do or Die", debiutancki krążek kapeli z 1998 wyznaczył ich kurs, z którego muzycy nie zboczyli ani razu. Od czasów występów w lokalnych bostońskich pubach, zespół zagrał ponad 5 000 koncertów i zagościł na europejskich festiwalach takich jak Download, Hellfest Open Air i Rock am Ring.

Zobacz także: Rockowe i metalowe festiwale, które odbędą się w Europie w 2020 roku