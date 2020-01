Pol'and'Rock Festival 2020 z nowym ogłoszeniem zaskoczył fanów imprezy

Pol'and'Rock Festival to miejsce, gdzie nie istnieją podziały. Także te muzyczne. Na imprezie pojawia się przekrój różnych gatunków muzycznych, dzięki czemu w kilkudniowym line-upie każdy może znaleźć coś dla siebie. W 2019 roku w czasie gdy na Dużej Scenie festiwalu łoiła grupa Decapitated, na Małej Scenie trwał koncert Majki Jeżowskiej.

Pol'and'Rock Festival 2020: Kto zagra?

W 2020 roku na festiwalu organizowanym przez Jurka Owsiaka zobaczymy Dropkick Murphys, autorów hitu "Rose Tattoo" z Bostonu. Kolejny artysta, który pojawi się w Kostrzynie nad Odrą to zespół King Gizzard & The Lizard Wizard, czyli światowa czołówka rocka psychodelicznego. Fani grupy domyślali się, że po premierze "Planet B" z 2019 roku muzycy przyjadą na koncert do Polski. Jednak większość z nich obstawiała, że pojawią się oni w Katowicach na OFF Festivalu Artura Rojka.

Muzycy wystąpią na Dużej Scenie Pol'and'Rock. Na więcej szczegółów na temat występu będziemy musieli jeszcze poczekać.

Pol’and’Rock Festival to impreza organizowana przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydarzenie jest jednym z największych muzycznych eventów w Polsce i w Europie. Poza koncertami na Pol'and'Rocku można uczestniczyć w warsztatach, wykładach, a nawet Antyrasistowskich Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej. W 2020 roku wydarzenie odbędzie się po raz 26.

