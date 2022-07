Kto zastąpi Limp Bizkit na Pol'and'Rock Festival? Organizatorzy ogłosili nową gwiazdę

Z powodu problemów zdrowotnych wokalisty grupa Limp Bizkit odwołała swój koncert na Pol'and'Rock Festival. Organizatorzy ogłosili w końcu, kto zastąpi zespół na nadchodzącej imprezie.

Pol'and'Rock Festival 2022: Wiemy, kto zastąpi Limp Bizkit

Walijski zespół Skindred ponownie zagości na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival, zastępując grupę Limp Bizkit, która ze względów zdrowotnych zmuszona była odwołać trasę koncertową po Europie w tym roku. Skindred wystąpił na Pol'and'Rock Festival (wcześniej znanym jako Przystanek Woodstock) w 2011 i 2014 roku.

Grupa Skindred słynie z pełnych iskry i wigoru, nowoczesnych brzmień, które łączą elementy, zdawać by się mogło, z odległych od siebie zakątków muzycznej galaktyki. Skindred do perfekcji opanował tworzenie kompozycji spajających metalowe riffy z rytmami hip hopu i reggae, nowoczesną muzyką elektroniczną i tnącą wrażliwością popu, czym mistrzowsko zjednuje sobie fanów z różnych środowisk muzycznych.

Ich piąty album studyjny "Kill The Power", pokazuje, że Benji Webber, lider zespołu i basista Dan Pugsley, gitarzysta Mikey Demus oraz perkusista Arya Goggin, odważnie ruszają w świat, by zdobywać nowych fanów. Zgodnie z tradycją, "Kill The Power" to album, dzięki któremu porwana do tańca publiczność, nuci słowa utworów, traktujące o uniwersalnych problemach, wzywające do zdecydowanego zaangażowania i społecznej jedności, będąc jednocześnie wyrazem buntu i wściekłości na porządek współczesnego świata. Zespół nigdy nie stroni od ważnych, bieżących tematów, pamiętając przy tym o głównej idei swojej twórczości - by bawić publiczność i wprawić na dłużej rozgrzany do czerwoności tłum w wibrujący trans. Nieposkromione pokłady energii Benjia kipią z każdego albumu Skindred, ale Kill The Power to kwintesencja jego zaciętej i silnej artystycznej persony.