28. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia na lotnisku Czaplinek - Broczyno, 7 kilometrów od Czaplinka, w województwie zachodniopomorskim. Wśród ogłoszonych dotąd wykonawców znajdują się m.in. King Gizzard & the Lizard Wizard, The Exploited, GWAR, Wolf Alice, Cluth, Tagada Jones i Kwiat Jabłoni. Organizatorzy ogłosili kolejne gwiazdy, które zobaczymy na nadchodzącej edycji imprezy.

Pol'and'Rock Festival z kolejnym ogłoszeniem. Kto dołączył do line-upu?

Kapela Sztywny Pal Azji dołącza do line-upu Małej Sceny teogrocznego Najpiękniejszego Festiwalu Świata.

Zespół swój początek datuje na rok 1986, kiedy wystąpili na scenę Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie. Swoim występem zafascynowali jury oraz publiczność festiwalu, a utwór "Nasze reggae" z chwytliwym refrenem "Nie wolno wznosić się za wysoko" stał się nieformalnym hymnem festiwalu.

Rok później, w 1987, ukazał się debiutancki album "Europa i Azja", na którym znalazło się, jak później się okazało mnóstwo przebojów, z których zespół stał się znany - m.in. "Wieża radości, wieża samotności", "Spotkanie z...", "Nieprzemakalni", "Nasza kultura", "Kurort", czy też wspomniane "Nasze reggae".

Na taką muzykę czeka i taką muzykę lubi publiczność Pol'and'Rock Festival! Do line-upu 28 edycji Najpiękniejszego Festiwalu Świata dołącza folkowa kapela Ferocious Dog.

Ferocious Dog to sześcioosobowy zespół pochodzący z Wielkiej Brytanii (dokładnie z Warsop, Nottinghamshire). Grają folk punk, celtycki folk i punk rock. Kapela gra od 1988 roku i przez lata swojej działalności byli headlinerami największych tras i festiwalu w Wielkiej Brytanii i w Europie. Supportowali między innymi takie zespoły, jak New Model Army. W 2015 roku zagrali na Festiwalu Glastonbury.

Swój pierwszy album wydali w 2013 - krążek został przyjęty bardzo dobrze zarówno przez folkową, jak i metalową prasę. Swoją najnowszą płytę, "The Hope", wydali w 2021 roku. Singiel "The Hope" to utwór o nadziei - to wiadomość, która mówi, że na końcu nawet najciemniejszego tunelu jest światło.

Po latach ciszy Blendersi wracają w swoim oryginalnym składzie! Zespół wystąpił w styczniu w studio koncertowym 30. Finału WOŚP, a w sierpniu zagrają na Małej Scenie 28 edycji Najpiękniejszego Festiwalu Świata!

1 kwietnia swą oficjalną premierę w serwisach streamingowych miał singiel „Za pokojem”, pochodzący z wydanej prawie 27 lat temu debiutanckiej płyty zespołu Blenders - „Kaszëbë”. Od 8 kwietnia w cyfrze dostępny jest już cały album.Początek grupy Blenders to 1991 rok. Debiut koncertowy kapeli nastąpił zaledwie w dwa miesiące od utworzenia składu i miał miejsce na jednym z bardziej kultowych wydarzeń artystycznych - na scenie festiwalu Yach Film. Po niespełna 4 latach - w kwietniu 1995 roku - ukazał się debiutancki album grupy, „Kaszëbë”. Wydawnictwo zostało świetnie przyjęte, doczekując się uznania ze strony branży w formie nominacji do nagrody Fryderyki - kategoria: Fonograficzny Debiut.

Ten charakterystyczny głos z pewnością wielu fanów muzyki rozpoznałoby w nawet najbardziej nieoczekiwanych okolicznościach! Na Małej Scenie 28. Pol'and'Rock Festival wystąpi Gutek!

Niewielu wokalistów wzięło gościnnie udział na prawie setce płyt. Sprawdził się u boku hip-hopowców, rockmenów, punkowców. Większość osób interesujących się muzyką rozpoznaje charakterystyczny głos Gutka nawet w zupełnie nieoczekiwanych projektach… Piotr Gutek Gutkowski – najbardziej kojarzony jako frontman Indios Bravos, nigdy nie zamykał się w jednej, muzycznej formule.