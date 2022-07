Organizatorzy Pol'and'Rock Festival podzielili się ostatnim ogłoszeniem związanym z Akademią Sztuk Przepięknych. 28. edycja imprezy odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia na lotnisku Czaplinek - Broczyno.

Pol'and'Rock Festival z nowym ogłoszeniem. Kogo zobaczymy na Akademii Sztuk Przepięknych?

Aktorka teatralna i telewizyjna, której życie w sieci śledzą miliony Polaków. Barbara Kurdej - Szatan dołącza do grona gości tegorocznej Akademii Sztuk Przepięknych.

Barbara Kurdej - Szatan - aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa, prezenterka i piosenkarka. Ulubienica telewidzów, kilkakrotnie nagrodzona Telekamerami dla najlepszej aktorki oraz Złotą Telekamerą. Związana z Teatrem 6. piętro i Krakowskim Teatrem Variete. Szerokiej publiczności dała się poznać jako Basia Mazurek w "Dzień dobry, kocham cię!" (do filmu stworzyła także piosenkę w duecie z Liberem), Joanna Chodakowska w "M jak miłość" czy gospodyni programów "Kocham cię, Polsko!", "The Voice of Poland", "Dance Dance Dance" i "Project Cupid". Aktorka dubbingowa - jej głosem mówią m.in. postaci z filmów "Czarownica 2", "Kosmiczny mecz: Nowa era" czy "My Little Pony: Film". Bohaterka książki "Jak to sie stało?" Magdaleny Bober.

Spotkanie z Barbarą Kurdej - Szatan odbędzie się 6 sierpnia o godz. 13:30.

Na Akademię Sztuk Przepięknych mBank - mecenas spotkań na ASP - jako swoich gości specjalnych zaprosił wyjątkowych ludzi, którzy są pełni pasji i odwagi. To Kamila Kielar i Piotr Strzeżysz.

Podróżują sami, ale nigdy nie są samotni. On przemierza świat na rowerze, ona niemal tańczy z niedźwiedziami! Oboje otrzymali Kolosy - najbardziej prestiżowe nagrody dla podróżników w Polsce. Ci niezwykli podróżnicy 5 sierpnia o godz. 10:00 opowiedzą swoje najciekawsze historie i ekstremalne przygody podczas spotkania "Życie to podróż. Czyli jak być bogatszym o nowe doświadczenia". Rozmowę poprowadzi dziennikarz Radia 357, Tomasz Gorazdowski.

Prawo do bycia sobą - o tożsamości, miłości i potrzebie wsparcia osób LGBTQ+ - spotkanie pod takim hasłem, z udziałem Janiny Bąk i Piotra Jaconia, odbędzie się w ramach tegorocznej Akademii Sztuk Przepięknych.

Janina Bąk i Piotr Jacoń - działacze na rzecz praw osób LBGTQ+ - z publicznością Najpiękniejszego Festiwalu Świata rozmawiać będą o tym, czy Polska wciąż jest najgorszym uczniem w europejskiej klasie, jeśli chodzi o równość osób LGBTQ+ i poszanowanie praw każdego człowieka.