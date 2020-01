Pol'and'Rock z kolejną zagraniczną gwiazdą w składzie

W ostatnie dni lipca 2020 roku jak co roku w Kostrzynie nad Odrą rozpocznie się Najpiękniejszy Festiwal Świata. Impreza Jurka Owsiaka od 26 lat gromadzi fanów niemalże każdego rodzaju muzyki. Na tym samym wydarzeniu obok Majki Jeżowskiej możemy usłyszeć Decapitated czy grupę Lordi.

Pol'and'Rock Festival 2020: While She Sleeps w składzie imprezy

Do line-upu Pol'and'Rock Festival 2020 dołączyła właśnie grupa While She Sleeps. Założona w 2006 roku w położonym na północy Anglii Sheffield, kapela jest znana z porywających, pełnych energii występów na żywo. W 2012 wydali debiutancką płytę, "This Is the Six”, a tygodnik Kerrang! uznał While She Sleeps za najlepszy nowy zespół, przyznając mu nagrodę w kategorii "Best British Newcomer”.

W ciągu 14 letniej kariery formacja wydała 4 doskonale przyjęte przez krytyków albumy i grała na najlepszych metalowych festiwalach takich jak Download Festival, Vans Warped Tour w USA i Kanadzie, Graspop Metal Meeting, czy Hellfest. Gatunek muzyki, którzy tworzy While She Sleeps można określić, jako metalcore.

Oprócz While She Sleeps na festiwalu pojawi się także psychodeliczna formacja King Gizzard & The Lizard Wizard oraz punkowa Dropkick Murphys łącząca ciężkie granie z celtyckim folkiem.

Pol'and'Rock Festival 2020 odbędzie się w dniach 30 lipca - 1 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą. Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne.

