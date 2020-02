Pol'and'Rock zasila skład o kolejnego artystę. Muzycy powracają na festiwal po 5 latach nieobecności

Pol'and'Rock to jeden z największych muzycznych festiwali w Polsce i Europie. Jurkowi Owsiakowi od 26 lat udaje się tworzyć miejsce, gdzie spotykają się fani muzyki, a nie jej gatunków. Kostrzyn nad Odrą co roku w ostatni weekend lipca zamienia się w wielkie muzyczne święto, na którym możemy zobaczyć zarówno gwiazdy wykonujące najbardziej ekstremalne odmiany metalu, rocka, hip-hop, reggae czy poezję śpiewaną.

Pol'and'Rock Festival 2020: Kto zagra?

26. edycja Pol'and'Rock Festiwalu odbędzie się w dniach 30 lipca - 1 sierpnia 2020 roku. Jak ma to miejsce od lat, Najpiękniejszy Festiwal Świata zawita do Kostrzyna nad Odrą i będzie bezpłatny oraz otwarty dla wszystkich. Do tej pory miejsca w line-upie imprezy zamknęły kapele takie jak Dropkick Murphys, Clutch czy King Gizzard & The Lizard Wizard.

Na imprezie, jak co roku, nie zabraknie także polskich artystów

Organek na Pol'and'Rock Festival 2020

Do składu Pol'and'Rock Festivalu 2020 dołączył zespół Organek. Muzycy wracają na scenę Najpiękniejszego Festiwalu Świata po 5 latach nieobecności. Koncert odbędzie się na Dużej Scenie imprezy 31 lipca 2020 roku.

Grupa ØRGANEK powstała w 2013 roku z inicjatywy jej lidera, autora tekstów, opowiadań i muzyki, Tomasza Organka, laureata wielu prestiżowych nagród, m.in. Nagrody Muzycznej Programu 3 Polskiego Radia im. Mateusza Święcickiego - Mateusz 2014, Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego czy Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Tomasz Organek jest również Ambasadorem Honorowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz posiadaczem własnej Katarzynki w Piernikowej Alei Gwiazd.

Zobacz też: Trwa Plebiscyt Złotego Bączka. Zagłosuj na swoich ulubionych artystów!