Przed nami 12. edycja koncertów MTV Unplugged. Na scenie przed publicznością i kamerami wystąpi legendarny zespół polskiej sceny rockowej. Kiedy odbędzie się koncert bez prądu?

Polski rockowy zespół zagra koncert MTV Unplugged. Kiedy odbędzie się występ bez prądu?

Do kolejnej, już 12. edycji polskiej serii MTV Unplugged zaproszono rockowy zespół - Lady Pank. Kapela zaprezentuje nowe brzmienia znanych hitów, a także dwa nowe utwory przygotowane specjalnie na tę okazję.

Fot. materiały prasowe

Zespół zagra swój akustyczny koncert 22 czerwca w warszawskiej Scenie Relax. Będzie to wyjątkowa okazja do posłuchania zupełnie nowych aranżacji ikonicznych piosenek polskiego rocka, zwykle kojarzonych z mocnym elektrycznym brzmieniem gitary Jana Borysewicza i elektryzującym głosem Janusza Panasewicza. Oprócz liderów grupy na scenie pojawią się oczywiście Kuba Jabłoński i Krzysztof Kieliszkiewicz, a także zaproszeni goście.

Widzowie będą mogli zobaczyć koncert w telewizji jesienią 2022. To nie pierwszy raz, kiedy MTV odcina zasilanie rockowemu bandowi. We wcześniejszych edycjach, stacja rzuciła to samo wyzwanie m.in. zespołom Hey i Kult.

Tymczasem swoją trasę MTV Unplugged kontynuuje Krzysztof Zalewski, a ostatnią płytę z zapisem koncertu tego formatu wydała Natalia Kukulska. Bilety na koncert w warszawskiej Scenie Relax do kupienia na ebilet.pl.