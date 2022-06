Pol'and'Rock Festival zbliża się wielkimi krokami. Impreza odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia na lotnisku Czaplinek - Broczyno, 7 kilometrów od Czaplinka, w województwie zachodniopomorskim. Wśród ogłoszonych dotąd wykonawców znajdują się m.in. Limp Bizkit, King Gizzard & the Lizard Wizard, The Exploited, GWAR, Wolf Alice, Cluth, Tagada Jones i Kwiat Jabłoni. Kto jeszcze dołączył do line-upu festiwalu?

Polskie gwiazdy na Pol'and'Rock Festival. Kogo zobaczymy w sierpniu?

Me And That Man, stanowiące połączenie sił Nergala, Johna Portera i uznanych międzynarodowych instrumentalistów, to kolejna formacja, którą usłyszymy na Pol'and'Rock Festival. Klimat folku, bluesa i country zagości na Dużej Scenie Najpiękniejszego Festiwalu Świata.

Formacja narodziła się w 2016 roku i przez dłuższy czas prym w niej wiedli Nergal i John Porter. W 2017 roku premierę miała debiutancka płyta MATM, na której to płycie muzycy świetnie zmieszali wpływy wspomnianych gatunków, tworząc całość nawiązującą do twórczości Nicka Cave'a, Toma Waitsa, Johnny'ego Casha, czy Davida Allana Coe i silnie naznaczoną bliskim liderowi kapeli diabelskim pierwiastkiem.

Współpraca Nergala i Portera jednak zakończyła się w 2018 roku. Na dwóch kolejnych wydawnictwach Me And That Man ("New Man, New Songs, SameShit, Vol. 1" i "New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 2") Nergal oddał wokale swoim licznym znanym zagranicznym znajomym, by wymienić, chociażby Coreya Taylora ze Slipknot, Abbatha, Tobiasa Forge z Ghost, Myrkur, Devina Townsenda, Matta Heafy. Łukasz Kumański pozostał w grupie, której międzynarodowy status utrzymują włoski basista Matteo Massoli (eks-Blindead) i Sasha Boole (gitara, wokal). Zespół zagra ponownie z Johnem Porterem w składzie.

Kolejną ogłoszoną gwiazdą jest Luxtorpeda. Występ na Festiwalu wywalczyli sobie udziałem w Eliminacjach, wystąpili na Dużej Scenie w 2011 roku i publiczność festiwalowa od razu doceniła ich granie - jeszcze w tym samym roku wygrali plebiscyt Złotego Bączka! Na Najpiękniejszym Festiwalu Świata zagrali jeszcze dwa razy - w 2012 roku, kiedy odbierali swoją nagrodę publiczności oraz na otwarciu Festiwalu w 2016 roku. Zagrają również na 28. Pol'and'Rock Festival!

Luxtorpeda wydała 7 albumów studyjnych, a ich najnowsza płyta “Omega" miała swoją premierę 27 kwietnia 2022 roku i została świetnie przyjęta przez fanów zespołu.

Warto wspomnieć, że lider zespołu, Robert "Litza" Friedrich, nie ukrywa swojej fascynacji zespołem Clutch, a w tym roku na Najpiękniejszym Festiwalu Świata zespół Luxtorpeda będzie miał niesamowitą okazję zagrania na Dużej Scenie tuż przed swoimi idolami.

Piotra Bukartyka i zespół Ajagore będzie można podziwiać na tegorocznej edycji Najpiękniejszego Festiwalu Świata dwukrotnie! Zagrają w ramach koncertu "WIELORYB FIUTIN I INNE OPOWIADANIA" na Małej Scenie, a także, kontynuując wieloletnią festiwalową tradycję, Piotr Bukartyk wystąpi podczas zakończenia 28. Pol'and'Rock Festival.

Piotr Bukartyk to kompozytor, piosenkarz, gitarzysta, autor tekstów i nauczyciel oraz wielki przyjaciel Fundacji WOŚP. Swoją muzyczną przygodę rozpoczął w latach 80-tych ubiegłego wieku, biorąc udział w konkursach i turniejach piosenki autorskiej. Występował na festiwalu w Opolu i zaangażował się we współpracę z kabaretem Pod Egidą. Debiutancką płytę, zatytułowaną „Szampańskie wersety”, wydał w 1997 roku. Pierwszy krążek przyniósł, niespodziewaną dla wokalisty grającego muzykę rockową, nominację do Fryderyka w kategorii dance i techno, bo płyta składała się z 11 utworów parodiujących różne gatunki muzyczne. Artysta ma na koncie 10 albumów studyjnych i jeden krążek nagrany live. Bukartyk nie tylko pisze i wykonuje swoje piosenki, ale też tworzy teksty dla innych artystów. Jego utwory wchodzą w repertuar artystów takich jak Varius Manx, Mieczysław Scześniak czy Andrzej Krzywy

Zespół Ajagore to polska grupa muzyczna grająca folk i folk rock. Formacja powstała w 1999 roku po rozpadzie trójmiejskiej formacji Szela. Muzycy na co dzień kontraktowani są jako wzięci producenci płyt, m.in. znanych polskich wykonawców takich jak: Krystyna Prońko czy Grażyna Łobaszewska (świetnie przyjęte przez Krytyków płyty „Dziwny jest” oraz „Sklejam Się”). Swoje artystyczne ambicje Ajagore spełnia, koncertując z własnym repertuarem. W dorobku ma dwie autorskie płyty.

Akademia Sztuk Przepięknych na Pol'and'Rock Festival 2022

Despero z "Pitbulla", Tadeusz z "Róży", pułkownik Kukliński z "Jacka Stronga" czy Falski z "Rewersu"- to tylko wybrane role Marcina Dorocińskiego. Zaliczany do ścisłej czołówki aktor zagości na 28. Pol'and'Rock Festival, spotykając się z publicznością Akademii Sztuk Przepięknych.

Aktor teatralny, telewizyjny i filmowy z ponad 25-letnim dorobkiem. Debiutował jeszcze w trakcie studiów na warszawskiej Akademii Teatralnej - pierwsze były role Dona Rodryga w dramacie "Cyd" w Teatrze Telewizji (u Krystyny Jandy) oraz studentów w "Szamance" Andrzeja Żuławskiego i "Domu" Jana Łomnickiego.

Realizuje się także w dubbingu - jego głosem mówili m.in. Kylo Ren z "Gwiezdnych Wojen" i Buster Moon w "Sing". Związany m.in. z warszawskim Teatrem Dramatycznym i Teatrem Ateneum im. Stefana Jaracza.Uhonorowany m.in. Paszportem "Polityki", srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", nagrodami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Offskarem, Nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego, Złotą Kaczką i "Wiktorem". Wielokrotnie nominowany do Orłów. Członek Polskiej Akademii Filmowej.

Działacz społeczny zaangażowany w ochronę przyrody, głównie zagrożonych gatunków zwierząt. Aktor od lat wspiera Finały WOŚP, przekazując niezwykłe rzeczy na aukcje. W ostatnich latach były to m.in... partia szachów, podpisany oryginalny scenariusz "Gambitu królowej", w którym Dorociński wystąpił, oraz rozmowa o kulisach powstawania serialu. Spotkanie z Marcinem Dorocińskim odbędzie się 5 sierpnia o 13:30.