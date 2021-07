Polskie kapele dołączyły do line-upu Pol'and'Rock Festival 2021. To stali bywalcy imprezy

Pol'and'Rock Festival 2021 wraca do formy plenerowej i zmienia lokalizację na lotnisko Makowice - Płoty w województwie zachodniopomorskim. 27. edycja imprezy zaplanowana jest na 29-31 lipca 2021 roku. Organizatorzy co rusz ogłaszają kolejne gwiazdy, które pojawią się na scenie. Kogo zobaczymy pod koniec lipca?

Pol'and'Rock Festival 2021: Polscy artyści dołączyli do line-upu

Na festiwalu zobaczymy Łydkę Grubasa. Zespół gra muzykę, którą sami określają mianem „rocka kulinarno-publicystycznego”, czyli połączenie alternatywy, heavy metalu z dodatkiem reggae, ze szczyptą folk metalu przyprawionego groove metalem. Na szczególną uwagę zasługują odważne, czasem wręcz budzące kontrowersje, teksty piosenek zespołu. Łydka Grubasa stawia na ostrą satyrę, nie stroniąc od gorących tematów takich jak krytyka instytucji państwowych, akceptacja osób transseksualnych, czy problemy związane z globalną migracją.

Debiutancka płyta zespołu, czyli „Bąż Woa” ukazała się w 2010 roku, a najnowsze wydawnictwo Łydki Grubasa to „Socjolibacja”, która pojawiła się na rynku w 2020 roku. W 2019 roku ukazało się koncertowe wydawnictwo, na którym znalazł się "złotobączkowy" występ Łydki Grubasa na Pol'and'Rock Festival

Do line-upu dołączył również TABU - pochodzący ze Śląska zespół, któremu w sercu grają rytmy rodem z Jamajki. Założona w 2003 roku formacja ma na koncie pięć płyt studyjnych i jedną płytę koncertową, nagraną podczas ich występu na festiwalu Przystanek Woodstock w 2014 roku. Pierwsza płyta zespołu, czyli “Jednosłowo” ukazała się w 2006 roku, a najnowsze wydawnictwo TABU, płyta zatytułowana „Sambal” została wydana wiosną 2019 roku.

Vavamuffin rozbuja publikę na Pol'and'Rock Festival 2021. Muzyka, którą tworzy kapela Vavamuffin to ciekawe połączenie brzmień, które usłyszeć można na ulicach słonecznego Kingston na Jamajce, z typową dla warszawskich blokowisk wrażliwością i ironicznym, przewrotnym spojrzeniem na świat. Granie spod znaku Ragamuffin w wykonaniu członków kapeli odnosi się nie tylko do uniwersalnych wartości takich jak wiara, wierność, przyjaźń i pokojowe nastawienie do świata, ale też do codzienności życia w wielkim polskim mieście.

Pol'and'Rock Festival 2021: line-up

Dotychczas organizatorzy Pol'and'Rock Festival 2021 ogłosili występy kapel Dżem, Kroke, Kapela ze Wsi Warszawa, Slift, Morgane Ji, Tides from Nebula, BOKKA, Jahcoustix, EABS, Łona/Webber & The Pimps, Raz Dwa Trzy, Pidżama Porno, Renata Przemyk, Kasia Kowalska i Dubioza Kolektiv. W gronie gości ASP znaleźli się Arek Jakubik, Elżbieta Dzikowska, Radek Kotarski, Andrzej Chyra, Przemek Kossakowski i ekipa "Down the road" oraz Łukasz Czepiela.

Tradycyjnie na wydarzeniu nie zabraknie spotkań zorganizowanych w ramach Akademii Sztuk Przepięknych oraz warsztatów prowadzonych przez zaprzyjaźnione z Fundacją WOŚP organizacje pozarządowe.