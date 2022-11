Poznaliśmy pierwszą gwiazdę 29. Pol’and’Rock Festival

W swojej autorskiej audycji Zaraz Będzie Ciemno w Antyradiu, Jurek Owsiak ogłosił pierwszy zespół, który wystąpi na 29. Pol’and’Rock Festival, na lotnisku Czaplinek - Broczyno. Kogo zobaczymy w przyszłym roku?

29. Pol'and'Rock Festival: Ogłoszono pierwszą gwiazdę imprezy

Na kolejnej edycji Pol'and'Rock Festival zobaczymy legendę amerykańskiego hardcore punka — zespół Biohazard. Nie będzie to pierwsza wizyta nowojorczyków w Polsce — zespół wystąpił w Warszawie w 2013 roku, w ramach trasy Vengeance is Ours.

Projekt utworzony w Nowym Jorku w 1987 roku zakłada łączenie gatunków i mieszanie stylów z pogranicza metalu, punka i hip-hop. Zespół uważany jest także za jeden z ważniejszych prekursorów muzyki metalcore, która swój rozkwit przeżyła we wczesnych latach 00’.

Zespół Biohazard wystąpi na Dużej Scenie 29. Pol’and’Rock Festival, który odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia 2023 roku na lotnisku Czaplinek-Broczyno.