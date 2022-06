7 sierpnia 2022 Slipknot wystąpi w trójmiejskiej Ergo Arenie. Przed kapelą zobaczymy nie tylko ukraiński zespół Jinjer. Czyj występ ogłosili organizatorzy?

Przed polskim koncertem Slipknota zagrają dzieci muzyków. Jak brzmi zespół Vended? [WIDEO]

Przed Slipknotem zaprezentuje się amerykańska grupa Vended. Zespół pochodzą z Iowy dość dobrze zna się ze Slipknotem – wokalistą jest Griffin, syn Coreya Taylora, a bębni Simon, potomek Shawna „Clowna” Crahana. W trasę z rodzicami nie jadą jednak w nagrodę za dobre sprawowanie, wręcz przeciwnie – ich debiutancka epka „What is It // Kill It” to porcja zdrowej, skondensowanej wściekłości. Niedaleko pada jabłko od jabłoni? A może uczniowie przerosną mistrzów?

Slipknot i ich goście przybędą do Polski 7 sierpnia 2022 roku, by zaprezentować się w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie. Jinjer dostał specjalne zezwolenie z Ministerstwa Kultury i status ambasadora Ukrainy, by móc jechać w tę trasę.

