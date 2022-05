Psychodelia i folkowe granie na Pol'and'Rock Festival. Kogo zobczymy na imprezie?

Pol'and'Rock Festival zbliża się wielkimi krokami. Impreza odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia na lotnisku Czaplinek - Broczyno i dotychczas ogłoszono, że na festiwalu zobaczymy Gwar, The Exploited, jak również Clutch, Tagada Jones, Wolf Alice oraz Organka. Kto jeszcze dołączył do line-upu Pol'and'Rock Festival?

Pol'and'Rock Festival z kolejnymi gwiazdami. Psychodelia i folk na imprezie

To będzie pierwszy występ tej kapeli w Polsce. Na scenie Pol'and'Rock Festival wystąpi australijska psychodelia - King Gizzard & the Lizard Wizard. Zespół, założony w 2010 roku w Melbourne, zaliczany jest do czołówki psychodelicznego rocka. Jednak każda z 20 płyt King Gizzard & The Lizard Wizard czerpie inspiracje z różnych gatunków muzycznych, a kapela wymyka się sztywnym ramom narzucanym przez trendy muzyczne, kreując własne, wyjątkowe brzmienie. Poczynając od inspirowanych garażowym rockiem EPek z 2011, poprzez jazzowo-rockowe brzmienie z EPki "Quarters", łagodniejsze akustyczne nagraniami na płycie "Paper Machè Dream Balloon" z 2015, po ciężkie, thrashmetalowe kawałki z płyty "Planet B" z 2019, kapela eksploruje możliwości świata dźwięków.

Na początku 2020 roku ukazały się trzy płyty z występami kapeli na żywo. Zyski ze sprzedaży nagrań live z Adelaide, Paryża i Brukseli muzycy przekazują na rzecz organizacji pomagającym ratować i rehabilitować zwierzęta pokrzywdzone w wyniku pożaru australijskiego buszu. Kolejne lata przyniosły 4 krążki, a kapela planuje wywiązać się z obietnicy danej fanom i zagrać 3-godzinne koncerty zaplanowane na październik 2022 roku.

Na Pol'and'Rock Festival zagra również Kwiat Jabłoni. Duet po raz pierwszy zagrał na 25. Pol'and'Rock Festival na Małej Scenie. Ich koncert został doceniony przez publiczność Złotym Bączkiem oraz został wydany na płycie CD/DVD.

Kwiat Jabłoni to jeden z najpopularniejszych polskich zespołów młodego pokolenia. Kasia i Jacek Sienkiewiczowie mają na koncie dwa świetnie przyjęte albumy. "Niemożliwe" z 2019 roku bardzo szybko osiągnęło status podwójnej platyny, natomiast najnowsze dzieło "Mogło być nic" z 2021 roku zadebiutowało na pierwszym miejscu oficjalnej listy sprzedaży i po czterech miesiącach również pokryło się platyną. Oryginalne brzmienie, milionowe wyświetlenia pod teledyskami oraz wyprzedane trasy koncertowe stały się ich znakiem rozpoznawczym.

Muzycy tworzą pełne pozytywnej energii i ciepła kompozycje, które charakteryzuje typowa dla muzyki folkowej żywiołowość i dynamiczne rytmy. Artyści też chętnie eksperymentują z elementami muzyki rockowej i elektronicznej, łącząc dźwięki wibrujących strun mandoliny z brzmieniem pianina elektronicznego.